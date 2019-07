Taekwondo | El Hassan Cup 2019 | risultati categorie giovanili Valerio Ginesi sale sul

Fonte : oasport

(Di lunedì 29 luglio 2019) Si è conclusa nel fine settimana con due giornate interamente dedicate alle categoriala ElCup, torneo di categoria G1 del calendario internazionale diche si è svolto ad Amman, in Giordania. Dopo il secondo posto di Sofia Zampetti nei -46 kg, la spedizione italiana ha raccolto un secondo podio grazie alla terza posizione dinei cadetti -46 kg. L’azzurro affiliato al CentroOstia ha superato nettamente nei primi due incontri gli atleti di casa Ahmad Habash (19-0) e Majer Mohammad Marrar (20-0), conquistando quindi l’accesso alla semifinale contro l’iracheno Abdalqadir Gora Abdalqadir (3-1) e fermandosi soltanto di fronte al giordano Mohammad Rami Al-Safadi (5-6), poi sconfitto in finale dal connazionale Omar Abu Thiyab per superiorità al termine di un incontro concluso sul 9-9. Nella giornata dedicata alla ...

