Super Smash Bros Ultimate | domani arriverà un nuovo personaggio dalla serie Dragon Quest

Nintendo annuncia nuovi tornei per Super Smash Bros Ultimate e Splatoon 2 : Sull’onda dell’emozionante finale mondiale che si è svolta a Los Angeles a Giugno, sono in arrivo i prossimi round di Super Smash Bros. Ultimate e Splatoon 2 European Championship. I primi turni di qualificazione della Super Smash Bros. Ultimate European Team Cup 2019-2020 e Splatoon 2 European Championship 2019-2020 si svolgeranno ad agosto in Germania, durante gamescom, mentre gli altri tornei Europei di ...

Davide Soliani - creative director di Mario + Rabbids - fondamentale per portare Banjo-Kazooie su Super Smash Bros. Ultimate : Anche se il DLC di Banjo-Kazooie per Super Smash Bros. Ultimate arriverà nel corso dell'autunno, ecco arrivare un interessante retroscena che vede coinvolti il compositore delle musiche dell'originale Banjo-Kazooie e Davide Soliani, creative director di Mario + Rabbids.Stando a quanto detto da Grant Kirkhope a VGC, Davide Soliani avrebbe avuto un ruolo determinante per portare Banjo-Kazooie su Super Smash Bros. Ultimate.Nello specifico, lo ...

E3 2019 : Super Smash Bros. Ultimate si arricchisce con l'eroe di Dragon Quest XI : La conferenza di Nintendo si sta tenendo in Questi minuti ed il primo titolo ad essere stato mostrato è Super Smash Bros. Ultimate con il suo nuovo personaggio, l'eroe di Dragon Quest XI.Il trailer mostrato all'E3 ci consente di dare uno sguardo ad alcune delle abilità disponibili. Il protagonista progettato da Akira Toriyama si unirà a un cast sempre in crescita, che ha recentemente aggiunto Joker al cult RPG Persona 5.Senza ulteriori indugi vi ...

Marvel apre le porte al possibile crossover con Super Smash Bros. Ultimate : "tutto può accadere" : Vedremo mai personaggi della Marvel in Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch o in qualsiasi altro gioco Super Smash Bros.? Probabilmente no, ma sembra che Marvel sarebbe pronta per il crossover. Il VP e direttore creativo di Marvel Games, Bill Rosemann, è stato recentemente intervistato da Game Informer e in questa occasione gli è stato chiesto se fosse interessato a introdurre un personaggio della Marvel sul picchiaduro per la ...