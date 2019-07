Sul set de L’Amica Geniale 2 arrivano le scarpe Ferragamo alias Solara | le novità sulla

Caleb : ritorno Sul set per Roberto D’Antona : Il giovane regista Roberto D’Antona ritorna instancabile sul set per iniziare le riprese di Caleb, il nuovo film della sua L/D Production Company. Per D’Antona si tratta di un “ritorno alle origini”, infatti la pellicola sarà un thriller dai toni sovrannaturali, a tema vampiresco. Il regista promette di trasmettere gli stessi toni di angoscia ed erotismo come i grandi classici a cui si è ispirato, Dracula di Bram Stoker ...

Sembra che Ariana Grande sia Sul set di un nuovo video musicale : Le immagini parlano chiaro

Meteo : inizio di settimana piu' fresco. Ancora piovaschi e temporali Sulle regioni orientali : La vasta e violenta perturbazione che ha colpito l'Italia nel week-end, causando purtroppo ben tre vittime come documentato nelle nostre news, si sta gradualmente spostando verso est lasciando alle...

Un passo dal cielo 5 - Rocío Muñoz Morales e Eva : gravidanza Sul set : Un passo dal cielo 5: Rocío Muñoz Morales e la gravidanza durante le riprese Un passo dal cielo 5 torna a settembre, precisamente il 15. Scopriremo finalmente come sono andate le cose tra Francesco ed Emma ed tra il Commissario Nappi ed Eva. Proprio l’attrice spagnola che interpreta il ruolo della fidanzata di Nappi, Rocío […] L'articolo Un passo dal cielo 5, Rocío Muñoz Morales e Eva: gravidanza sul set proviene da Gossip e Tv.

Elisa Isoardi - la notizia è già Sulla bocca di tutti. E i fan sono al settimo cielo : In attesa di rivederla al timone de La prova del cuoco, i fan di Elisa Isoardi possono avere aggiornamenti tramite il suo profilo Instagram, dove la conduttrice è molto attiva in questi giorni d’estate. Non certo immune alle critiche, però. Solo qualche tempo fa era finita nel mirino degli hater dopo aver pubblicato una sua foto al mare in costume da bagno ma tutti avevano notato solo i chili in più presi in questi mesi. Così, in una lunga ...

Pallanuoto - il Settebello torna Sul tetto del mondo dopo otto anni : L'Italia di Pallanuoto maschile trionfa a Gwangju. Il Settebello allenato da Alessandro Campagna vince la medaglia d'oro al Mondiale battendo la Spagna 10 a 5 in finale. Dunque, Italia campione del mondo. Stradominati gli iberici 10-5 (parziali: 2-2 3-1 3-1 2-1) in una partita dove gli avversari sono rimasti a contatto sul 2-2. Poi una sinfonia azzurra fatta di una difesa imperforabile (4/13 in extraman), Del Lungo che para un rigore a Granados, ...

La Juventus è tornata a Torino : nelle prossime settimane Sarri lavorerà Sulla tattica : Questa mattina la Juventus è atterrata all'aeroporto di Torino Caselle di rientro da Seoul. Appena tornati i giocatori bianconeri hanno ricevuto da Maurizio Sarri una bella notizia, visto che il tecnico ha concesso ai suoi ragazzi due giorni di vacanza e la ripresa è fissata per martedì 30 luglio. Quando la Juve si ritroverà alla Continassa per gli allenamenti la preparazione entrerà sempre più nel vivo: Sarri vorrà sfruttare le prossime ...

Pallanuoto - CAMPIONI DEL MONDO! Settebello Sul trono - distrutta la Spagna - quarto trionfo della storia! : E sono quattro. Quattro titoli per la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile: ai Mondiali di Gwangju (Corea del Sud) è festa tricolore! Il Settebello è campione del mondo. Dopo Cali 1975, Roma 1994, Shanghai 2011 arriva il trionfo in terra coreana. Una manifestazione iridata in pieno crescendo, giocata davvero al meglio, che Pietro Figlioli e compagni si sono aggiudicati con pieno merito. In finale non c’è davvero stata storia: a metà ...

Diretta/ Italia Spagna - riSultato 5-3 - streaming Rai : Renzuto trascina il Settebello! : Diretta Italia Spagna: info streaming video Rai della partita di pallanuoto maschile, finale per la medaglia d'oro ai Mondiali di nuoto 2019.

Delfini morti Sulle spiagge della Toscana - sette casi : il bruttissimo sospetto - cosa c'è dietro : Da fine giugno il numero di esemplari di Delfini ritrovati morti spiaggiati è salito a sette. Le acque del Tirreno stanno infatti "scaricando" lungo le sue coste, carcasse di Delfini della specie Tursiope, tutti esemplari relativamente giovani. Questi cetacei sarebbero morti nel giro di qualche gior

Crosetti : Conte ha la mano Sulla porta - tra un po’ la spalanca - poi magari la sbatte : Una storia d’amore che deve ancora sbocciare, una luna di miele finita prima ancora “che l’aereo del viaggio di nozze stacchi il muso da terra”. Maurizio Crosetti descrive così, su Repubblica, il rapporto tra l’Inter e Conte. L’allenatore non si separerà dalla squadra, “ma il grande amore è un’altra cosa”. Conte è animato da un “tumulto interiore, quella sContentezza cosmica che si ...

L’Amica Geniale al Giffoni 2019 con Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio mentre Sul set le riprese continuano : Nel corso della giornata di mercoledì, L'Amica Geniale è stata protagonista al Giffoni 2019 con le due attrici protagonisti Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio che sono salite sul palco acclamate dal pubblico e accompagnate da Eleonora Andreatta, direttrice di Rai Fiction. Sono loro le giovani attrici che hanno permesso al mondo di conoscere e amare la serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante e questo spiega il loro successo in tutto il ...

Rai - Antonella Clerici verso l'addio : l'indiscrezione bomba Sulla conduttrice. E Mediaset... : Antonella Clerici potrebbe presto dire addio alla Rai. Secondo un'indiscrezione riportata da TvBlog, l'ex conduttrice de La prova del Cuoco, che è legata da un contratto alla televisione pubblica fino all'agosto 2020, al momento è ancora senza programmi nella prossima stagione tv. Pare ci siano stat

Come vanno le cose tra Cole Sprouse e Lili Reinhart Sul set di Riverdale - dopo essersi lasciati : Una riconciliazione inevitabile?