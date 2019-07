Striscia la Notizia | caos in Mediaset La velina Shaila Gatta ruba il tentatore di

Striscia la Notizia - Shaila e Mikaela-choc : "Abbiamo urlato e siamo saltate addosso ad Antonio Ricci" : Al termine della stagione di Striscia la Notizia, le due veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze hanno ricevuto una promozione da Antonio Ricci in persona, padre-padrone del tg satirico di Canale 5: sono passate dal bancone di Striscia alla conduzione di Paperissima Sprint, insieme a Vittorio Brumotti.

Striscia la Notizia - clamorosa lite tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia? La bomba di Signorini : La voce sarebbe davvero sorprendente. Ma poiché la voce in questione viene rilanciata da Chi, il settimanale del re del gossip Alfonso Signorini, è difficile non darle credito. Si parla di Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, probabilmente la più celebre coppia di veline nella storia di Strisci

Antonella Clerici a Striscia La Notizia? “Mi divertirei da pazza” : Striscia a Notizia: Antonella Clerici conduttrice? Il suo desiderio Antonella Clerici, durante la presentazione dei palinsesti Rai 2019/20, ha scoperto di essere rimasta senza trasmissioni, a parte Telethon a Dicembre. Una notizia che non è piaciuta ai suoi fan, i quali hanno iniziato a ipotizzare sui social di un suo passaggio a Mediaset. E a tal proposito Antonella Clerici, in una intervista al settimanale Oggi, ha confessato: “Se ...

Striscia la Notizia - Antonella Clerici terremota la Rai : "In quel programma mi divertirei da pazzi" : Antonella Clerici rilascia un’intervista esclusiva al settimanale Oggi in edicola da domani. Parla del fatto che al momento non ha un programma nella prossima stagione."Non sono andata alla presentazione dei palinsesti perché non avevo nulla da presentare. Questo non significa però che non lavorerò

Antonella Clerici fuori dai palinsesti Rai : “Mi piacerebbe fare Striscia la Notizia” : Antonella Clerici rompe il silenzio sull’esclusione dai palinsesti Rai: “Il pubblico mi ama” Antonella Clerici è la grande esclusa della prossima stagione televisiva di casa Rai. Dopo la presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti, andata in scena ieri (martedì 9 luglio), e le numerose indiscrezioni sul suo futuro professionale, la storica e amata conduttrice di Raiuno […] L'articolo Antonella Clerici fuori dai ...

Jimmy Ghione - l’inviato di Striscia la Notizia racconta il dramma della separazione : “Così mi ha lasciato mia moglie” : Jimmy Ghione, lo storico inviato di Striscia la Notizia, ha rivelato di aver passato un periodo molto difficile a causa della fine del suo matrimonio con la moglie, l’ex modella Tania Paganoni. Una rottura, dice, per lui inspiegabile e voluta da lei che ha scoperto di non essere più innamorata. “Non lo so nemmeno io perché è finito il mio matrimonio – ha raccontato in un’intervista al settimanale Di Più -. Un giorno, ...

Striscia la Notizia - Jimmy Ghione confessa : "Come mi ha lasciato mia moglie" - un dramma sentimentale : Un periodo difficilissimo per Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la Notizia. Problemi sentimentali, un matrimonio che è naufragato con l'ex modella Tania Paganoni, una rottura decisa da lei, poiché non più innamorata. E di questo periodo, Jimmy Ghione, ne parla in un'intervista a Di Più: "Non

Striscia la Notizia - ricordate la velina Irene Cioni? Addio alla tv - clamoroso : ecco il suo lavoro oggi : Ve la ricordate Irene Cioni, per quattro edizioni velina di Striscia la Notizia, una delle più longeve in assoluto? Dietro al banco di Canale 5 dal 2013 al 2017, oggi che fine ha fatto? Di lei sul piccolo schermo sono sparite le tracce da qualche tempo. Ma ora la Cioni si palesa in un'intervista a S

Irene Cioni : nuova vita per la velina di Striscia la notizia tra yoga e cinema : Che fine ha fatto Irene Cioni: la velina di Striscia la notizia è diventata istruttrice di yoga e si appresta a debuttare come attrice Irene Cioni, dopo la partecipazione a Miss Italia del 2011, con la mora Ludovica Frasca e con ben quattro edizioni di Striscia la notizia alle spalle, è stata una delle veline più […] L'articolo Irene Cioni: nuova vita per la velina di Striscia la notizia tra yoga e cinema proviene da Gossip e Tv.

Striscia la Notizia - indiscreto su Cesare Cremonini : "La velina mora a cui ha dato due di picche" : Hai capito, Cesare Cremonini? L'indiscrezione viene rilanciata nelle cosiddette "Chicche di gossip" pubblicate da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Sul rotocalco, infatti, si legge: "Chi invece è già in vacanza d’amore è Cesare Cremonini, che con la giovane Martina sta veleggiando in

Il flop di Ligabue a Bari finisce a Striscia La Notizia - “tra stampa e realtà” : Ligabue canta "Tra palco e realtà" e Striscia La Notizia gliele suona con "tra stampa e realtà". Lo Start Tour 2019 negli stadi d'Italia parte sottotono: la prima tappa, in programma a Bari, è ben lontana dal tutto esaurito e F&P Group - guidata da Ferdinando Salzano - sposta il palco per far sembrare la location ben piena. A parlare in modo oggettivo ci sono i numeri. Su 50.000 biglietti in vendita, questa la capienza dello Stadio San ...

Striscia la Notizia non risparmia Myrta Merlino : bretella o cintura? La strana scelta di lady La7 : Non risparmia nessuno, Striscia la Notizia. Nemmeno la mitica Myrta Merlino, conduttrice de La7, padrona di casa de L'aria che tira recentemente "prolungato" per l'estate. È infatti la Merlino una delle protagoniste della consueta rubrica "Moda caustica", nella quale il tg satirico di Canale 5 sfott

Elisabetta Canalis "cancella" Striscia la notizia. Scelta dolorosa - il video che sconcerta i fan : Indietro non si torna. Elisabetta Canalis ha deciso di tagliare i ponti con il passato, anche quello a cui più è affezionata come Striscia la notizia. Una Scelta dolorosa, anche fisicamente. L'ex velina infatti si è fatta cancellare dal suo tatuatore di fiducia il "tribale" di corona di rose che sfo

Striscia la notizia attacca Pippo Baudo/ Regalo di compleanno avvelenato : i tarocchi : Striscia la notizia attacca Pippo Baudo: in occasione del compleanno del conduttore, il video dei presunti 'tarocchi' e dei tapiri che...