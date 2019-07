Storia di Blockbuster | dalle stelle alle stalle

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Quanti di voi conoscono la veradi? Molti si, sicuramente. Altri, probabilmente i più giovani, quelli nati a partire dal nuovo millennio, non hanno mai nemmeno sentito parlare di questa catena di distribuzione americana che aveva raggiunto l’apice del successo negli anni Novanta tramite l’attività di noleggio di dvd, videocassette e videogiochi. Ma andiamo per ordine e ripercorriamo, tappa per tappa, ladi questa azienda statunitense che nel giro di trent’anni è passata, come si suol dire,st, dal successo mondiale al fallimento.: nascita e sviluppi La societàè stata fondata nel 1985 a Dallas, in Texas, grazie all’intuizione di David Cook, titolare della Cook Data Services, azienda statunitense impegnata nel fornire software e applicazioni informatiche e digitaliimprese operanti nel ...

