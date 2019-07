Spoiler Bitter sweet agosto | Tarik arrabbiato per le possibili nozze tra Engin e Fatos

Bitter Sweet - Spoiler 38° episodio : l'Aslan rinuncia a chiudere il ristorante di Nazli : Le avventure della serie televisiva turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore sono sempre più travolgenti. Nel trentottesimo appuntamento che il pubblico italiano avrà la possibilità di guardare il 31 luglio 2019, Ferit Aslan sarà ancora sconvolto per aver appreso la verità da Nazli: la cuoca sapeva di averlo involontariamente allontanato da suo nipote Bulut per colpa di sua sorella Asuman. Il ricco imprenditore, proprio quando sarà intenzionato ...

Bitter Sweet Spoiler : Deniz si lascia andare alla passione con Ayla : Colpo di scena in arrivo, nei prossimi episodi della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che ha conquistato un gran numero di telespettatori sin dal primo esordio. Le anticipazioni di ciò che accadrà le prossime settimane, svelano che le nozze dei due protagonisti Ferit Aslan e Nazli Piran, faranno riavvicinare Ayla e Deniz. Il musicista affranto per aver perso per sempre la cuoca, vivrà un momento di passione con la sua ex fidanzata dopo ...

Bitter Sweet - Spoiler 30 luglio : l'Aslan apprende il tradimento delle sorelle Piran : Torna l'appuntamento dedicato con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv con protagonisti Ozge Gurel e Can Yaman che da oltre un mese sta riscuotendo ottimi ascolti sulle reti Mediaset. Gli spoiler della nuova puntata in onda martedì 30 luglio su Canale 5, rivelano che Ferit Aslan farà una brutta scoperta. Lo zio di Bulut, infatti, scoprirà che Nazli Piran lo ha tradito per proteggere sua sorella Asuman. Bitter Sweet: ...

Bitter Sweet - Spoiler : l'ex fidanzato di Ayla rinuncia a conquistare Nazli : Nuovo spazio dedicato all’avvincente soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore la cui versione originale è intitolata Dolunay che tradotto in italiano significa Luna piena. Le puntate in programmazione nelle prossime settimane saranno ricche di colpi di scena. In particolare si registrerà un'importante svolta riguardante la morte dei genitori di Bulut dato che Ferit scoprirà che i suoi parenti non sono deceduti in modo casuale. L’Aslan, per ...

Bitter Sweet Spoiler : la chef accetta di sposare l'Aslan per avere l'affidamento di Bulut : Nei prossimi episodi della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore Ferit Aslan e Nazli Piran si alleeranno per far allontanare Bulut dagli Onder. Purtroppo, dopo Demet e Deniz, a mettere i bastoni tra le ruote ai due protagonisti dello sceneggiato saranno i genitori della cuoca. La sorella di Asuman accetterà di sposare il ricco imprenditore a patto di divorziare appena l’uomo riuscirà nel suo intento. In buona sostanza l’architetto e la ...

Bitter Sweet - Spoiler : Hakan sul punto di uccidere Ferit durante un incontro con Celal : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca che sta appassionando sempre più italiani sulle reti Mediaset. Nelle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 Hakan Onder dimostrerà di essere sempre più spietato. Il marito di Demet prima punterà una pistola contro Ferit Aslan poi commissionerà gli omicidi di Celal e Resul. Bitter Sweet: Hakan manipola Celal Le anticipazioni di Bitter ...

Bitter Sweet - Spoiler : l'Aslan su tutte le furie con la cuoca per colpa di Demet : Nelle prossime puntate della telenovela “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, Ferit Aslan e Nazli Piran che con le loro avventure stanno facendo sognare anche i fan italiani, avranno l’ennesima lite. La cuoca abbandonerà il ricco imprenditore sull’altare per colpa di Demet, che la rinchiuderà in una cella frigorifera proprio il giorno delle sue nozze. La sorella di Asuman, dopo essere stata messa in salvo da Deniz, verrà raggiunta dal suo ...

Bitter Sweet - Spoiler 37° episodio : Nazli decide di partire con Asuman a causa dell'Aslan : Le trame della soap opera di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” sono sempre più travolgenti. Purtroppo le anticipazioni della puntata che andrà in onda in Italia martedì 30 luglio 2019 non sono affatto positive, perché la vendetta di Deniz avrà delle brutte conseguenze. Nazli Piran troppo amareggiata per ciò che è accaduto tra lei e Ferit Aslan, sarà intenzionata a lasciare la capitale con Asuman. In particolare la cuoca ...

Bitter Sweet - Spoiler del 26 luglio : apre il ristorante della Piran e di Manami : Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti il prossimo episodio di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ e che andrà in onda venerdì 26 luglio nel consueto orario delle 14,45 su canale 5. Deniz, venuto a conoscenza del segreto di Asuman e Nazli dalla ex fidanzata Alya, ha deciso di non dire nulla a Ferit, in modo da proteggere la giovane cuoca, la quale nel frattempo sta organizzando insieme a Manami l’inaugurazione del nuovo locale. Aria ...

Bitter Sweet - Spoiler al 2 agosto : Bulut - impaurito da Hakan - chiede aiuto a Nazli e Aslan : Nuovo appuntamento con Bitter Sweet, la serie tv che sta appassionando sempre più telespettatori su Canale 5. Gli spoiler delle puntate in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 9 agosto, svelano che Bulut vivrà attimi di puro terrore quando ascolterà un violento litigio tra Hakan Onder e Demet, tanto da chiedere l'intervento di Nazli Piran e Ferit Aslan. Bitter Sweet: Nazli inaugura il ristorante Le anticipazioni di Bitter Sweet in programma dal 29 ...

Bitter Sweet - Spoiler 33° episodio : Ayla rivela a Deniz il segreto delle Piran : Sono sempre più travolgenti le vicende della soap opera “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Le anticipazioni dell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 24 luglio 2019, dicono che Ayla farà una rivelazione spiazzante al suo ex fidanzato Deniz, pur sapendo che potrebbero esserci delle brutte conseguenze per i personaggi dello sceneggiato. In particolare la cantante amareggiata per non essere riuscita a riconquistare ...

Bitter Sweet Spoiler 23 luglio : il padre di Nazli le presta il denaro per aprire il locale : Una nuova puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore attende i fan della soap turca martedì 23 luglio a partire dalle 14:45 su Canale 5. In quest'occasione si assisterà ad un riavvicinamento tra Nazli e Ferit che, dopo essere andati fuori città per lavoro, avranno modo di trascorrere dei piacevoli momenti insieme. Ma le belle notizie per la Piran non finiranno qui. A sorpresa, infatti, verrà raggiunta dal padre che si dirà disposto ad offrirle ...

Bitter Sweet - Spoiler agosto : l'Onder scopre che la moglie ha abortito : Nel corso delle nuove puntate di 'Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ e che verranno trasmesse il prossimo mese di agosto su canale 5, i fan della soap opera turca assisteranno a clamorosi risvolti, non solo nel rapporto tra Nazli e Ferit, ma anche tra i coniugi Onder. Dalle anticipazioni infatti, il perfido Hakan scoprirà, grazie alla rivelazione di Asuman, che la moglie lo ha tenuto all’oscuro della gravidanza e che ha abortito in segreto. Come ...

Bitter Sweet - Spoiler : Nazli decide di lasciare Istanbul con Asuman : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet, la serie tv turca di grandissimo successo sulle reti Mediaset. Nei nuovi episodi in onda a breve su Canale 5, Nazli Piran e sua sorella Asuman avranno intenzione di abbandonare Istanbul dopo la chiusura del ristorante a causa di Ferit Aslan. Bitter Sweet: Nazli apre un ristorante Le anticipazioni di Bitter Sweet, incentrate sui nuovi episodi in onda nelle prossime settimane su Canale 5, ...