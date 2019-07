Specie a rischio | rimangono solo 3 890 tigri sulla terra | la prima causa del declino è il

Più di 28mila Specie sono ufficialmente a rischio di estinzione : Il primate cercolopiteco roloway (foto: Sebastien Bozon/AFP/Getty Images) Quasi un anfibio su due e circa un mammifero su quattro rischiano l’estinzione. L’elenco delle specie sottoposte a questa minaccia sale sempre più e arriva oggi a più di 28mila. Queste sono le nuove stime pubblicate dall’Unione mondiale per la conservazione della natura (Iucn). Gli esperti hanno esaminato il più vasto numero di specie esistenti, pari a 106mila, ...

WWF - emergenza fauna nel Mediterraneo : a rischio la metà delle Specie di squali - razze e chimere : È emergenza per la fauna acquatica del Mediterraneo, in particolare per gli squali, le razze e le chimere. Oltre la metà delle 86 specie, infatti, è minacciata e un terzo di queste è prossima al rischio di estinzione. Questa situazione è un chiaro segnale della salute complessivamente precaria del Mar Mediterraneo, la cui biodiversità marina è decimata dalla pesca eccessiva, come dimostra il nuovo report di WWF. Il report mette al primo posto la ...

Specie aliene nel Mediterraneo - rischio incontri spiacevoli in estate : ecco le più pericolose : Meduse, pesci e altri organismi marini provenienti da ecosistemi lontani hanno letteralmente colonizzato il Mar Mediterraneo, favoriti dal traffico marittimo, dall'apertura del Canale di Suez e dai cambiamenti climatici. Bello come pochi e per questo amatissimo dagli appassionati di acquariofilia, il pesce scorpione o pesce leone (Pterois miles) rappresenta una delle Specie aliene più emblematiche. Lungo fino a 50 centimetri, questo splendido ...

L'orrore dell'isola di plastica alla deriva per il Mar Tirreno : Specie a rischio : Un'isola di plastica si sta creando nella parte alta del mar Tirreno. Lungo i 70 chilometri che dividono la Corsica dall'Elba, ci sarebbe una vera e propria barriera di rifiuti che può...