Spazio | il VIDEO dell’incontro ravvicinato con l’asteroide Ryugu

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) La sonda giapponese Hayabusa2, lanciata il 3 dicembre 2014 dalla Jaxa, l’agenzia spaziale giapponese, per studiare l’origine del Sistema Solare, è atterrata per la seconda volta sull’asteroidelo scorso 11 luglio (il primo atterraggio era avvenuto il 22 febbraio). L’obiettivo era raccogliere “polvere cosmica” dal “sasso spaziale” che si trova a 342 milioni di km dalla Terra e che è uno dei più antichi del Sistema Solare. L’incontroè stato “catturato” da una piccola fotocamera presente a bordo: l’agenzia spaziale giapponese ha messo insieme le foto scattate a pochi secondi di distanza l’una dall’altra, realizzando un. Le immagini mostrano la sonda in avvicinamento: a pochissima distanza dalla superficie Hayabusa 2 spara un esplosivo per estrarre materiale più in profondità e poi ...

