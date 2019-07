Spari al festival del cibo in California | identificato il killer | è un 19enne

Spari a un festival in California : 3 morti - ucciso il killer : E' stata una domenica sera di terrore quella trascorsa a Gilroy, in California , dove almeno una persona ha aperto il fuoco contro la folla accorsa per partecipare a un festival della gastronomia. Secondo l'ultimo bilancio delle autorità locali, tre persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite. Il capo della polizia di Gilroy, Scot Smithee, ha confermato che il sospetto pluriomicida "è stato ucciso " in uno scontro a fuoco con gli agenti, ...

Panico in California - rumore di Spari e la gente fugge : 4 morti al festival di San José : Gli spari in una delle maggiori manifestazioni dedicate al cibo, il Gilroy Garlic festival. Secondo gli ultimi aggiornamenti, uno dei sospettati per la sparatoria è morto, mentre un altro sarebbe in fuga. Tra le vittime anche un bambino di sei anni L'articolo Panico in California, rumore di spari e la gente fugge: 4 morti al festival di San José proviene da Il Fatto Quotidiano.