Sospesa l' insegnante d' arte che aveva ingiuriato sui social il carabiniere ucciso

Fonte : ilmessaggero

(Di lunedì 29 luglio 2019)dall'insegnamento, dovrà restare lontana dalla scuola. A partire da questa mattina infatti Eliana Frontini, la professoressa di storia dell'e disegno dell'Istituto...

BrunoVespa : Un’insegnante che pur scusandosi ha detto “uno di meno”dopo l’assassinio del carabiniere andrebbe sospesa almeno per qualche mese. - Nic67finalfine : RT @BrunoVespa: Un’insegnante che pur scusandosi ha detto “uno di meno”dopo l’assassinio del carabiniere andrebbe sospesa almeno per qualch… - xposeidone : RT @BrunoVespa: Un’insegnante che pur scusandosi ha detto “uno di meno”dopo l’assassinio del carabiniere andrebbe sospesa almeno per qualch… -