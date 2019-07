Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Una domenica del febbraio 1976, in un piccolo paese immerso nella natura in provincia di Benevento, tra il verde e una fattoria, Maria mette al mondo Dario. Nel momento in cui prende in braccio suo figlio le campane della chiesa iniziano a suonare. Probabilmente il bambino riesce a sentirle. Ma è dopo che di certo non le sentirà più. “Quel bambinoio. Mi chiamo Dario Pasquarella ediventatoa 4 mesi dopo una febbre violenta”. Ha 43 anni e oggi è insegnante, regista e attore. La sua è una storia fatta di difficoltà e coraggio: dall’ingresso alla scuola pubblica (“avevo difficoltà d’interazione, di relazione e di apprendimento”) al convitto delle suore, dalla laurea alla depressione. Dario ha lottato per il suo sogno: realizzare laboratori teatrali persordi. Le prime notti al convitto negli anni della scuola, Dario le ha vissute senza chiudere occhio. Si sentiva ...

fattoquotidiano : “Sono sordo e insegno teatro ai bambini. Quando ho capito che non dovevo vergognarmi sono rinato” - Cascavel47 : “Sono sordo e insegno teatro ai bambini. Quando ho capito che non dovevo vergognarmi sono rinato”… - francescomorat2 : RT @acotrozzi: IO SONO TED CERCO CASA per info 3318029453 Forse molti si sono dimenticati di me, sono quel cagnolino sordo gettato nel fi… -