«Sono l' unica attrice che al cinema si mostra più vecchia»

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 29 luglio 2019) Sara Frisco Dopo cinque anni da regista, nel nuovo film è un'infermiera al servizio di boss e assassini Sara Frisco da Los Angeles Jodie Foster torna a recitare in Hotel Artemis, in arrivo in Italia il primo agosto. È il suo primo film davanti alla macchina da presa dopo cinque anni di sola regia. Diretto dal debuttante Drew Pearce con Sterling K. Brown, Jeff Goldblum, Sofia Boutella e l'ex wrestler Dave Bautista, Hotel Artemis è un dramma distopico in cui l'premio Oscar (due statuette e quattro nomination) interpreta Jean Thomas, un'infermiera segnata dalla perdita del suo unico figlio, che vive barricata in un vecchio albergo nella Los Angeles del 2028, devastata da violenti scontri e feroci retate della polizia. All'interno dell'Artemis, L'infermiera si prende cura di criminali che, se arrestati, verrebbero rinchiusi in carcere a vita. Una sorta di angelo custode delle ...

