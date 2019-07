Sondaggi politici | la Lega continua a crescere e sempre più italiani vogliono tornare a

Sondaggi politici Ipsos : corruzione - fenomeno attuale per 50% italiani : Sondaggi politici Ipsos: corruzione, fenomeno attuale per 50% italiani L’inchiesta Mani Pulite è finita da più di due decenni eppure per un italiano su due le cose non sono cambiate: la corruzione nel settore pubblico e nella politica permane. Ad esserne convinto è un’italiano su due. I risultati del Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera ricalcano esattamente quelli di una rilevazione precedente effettuata da Demos sullo ...

Sondaggi politici Tecnè : cresce il partito del ritorno alle urne : Sondaggi politici Tecnè: cresce il partito del ritorno alle urne Le continue liti tra gli alleati di governo ingrossano le fila del partito del voto. A sostenerlo è un Sondaggio dell’istituto Tecnè per Il Giornale realizzato tra il 24 e il 25 luglio. Rispetto ad aprile, la quota di chi vuole tornare alle urne è aumentata al 40,5% superando quella di chi vuole andare avanti (38,4%). Il 21,1% degli italiani si rifugia in un no ...

Sondaggi politici elettorali fine luglio 2019 : ultimi dati partito per partito : Sondaggi politici elettorali fine luglio 2019: ultimi dati partito per partito Questo caldo luglio sta finendo e ci si avvicina lentamente al mese più “soporifero” per la politica. Il Parlamento chiude i battenti (L’ultima sessione a palazzo Madama si celebra il 7 agosto, qualche giorno dopo l’ultima di Montecitorio) e, con esso, dovrebbe anche rallentare il ritmo delle rilevazioni demoscopiche. Qui, vi mostriamo i ...

Sondaggi politici/ Salvini al 48% batte leader M5s : Lega al top anche senza Flat Tax : Sondaggi politici, Russiagate, Autonomia e Flat Tax: la Lega resta al top, Salvini al 48% dietro solo al Premier Conte. Continue difficoltà del M5s

Sondaggi politici - la Lega ha il doppio dei voti del Movimento 5 Stelle : 36% contro 18% : Il Sondaggio elettorale realizzato dall'istituto Demopolis segnala l'aumento della distanza in termini di consenso fra i due partiti che compongono la maggioranza di governo: la Lega vola al 36%, mentre il M5s si fermerebbe al 18%. E Fratelli d'Italia conferma il sorpasso ai danni di Forza Italia.Continua a leggere

Sondaggi politici Demos : corruzione - fenomeno ancora vivo in Italia : Sondaggi politici Demos: corruzione, fenomeno ancora vivo in Italia Sono passati più di venticinque anni da Tangentopoli eppure nonostante tutte le precauzioni prese (non ultimo il decreto spazzacorrotti), la corruzione in Italia è ancora un tema attuale. Lo dicono i dati e lo dicono anche le inchieste che vedono coinvolti politici, imprenditori, funzionari pubblici. E lo confermano anche i Sondaggi. Secondo una rilevazione Demos per Il ...

Sondaggi politici 2019 : Piepoli “Salvini stia attento a Mario Draghi” : Sondaggi politici 2019: Piepoli “Salvini stia attento a Mario Draghi” I Sondaggi politici degli ultimi giorni stanno monitorando gli umori degli elettori su uno scenario che i bisticci politici delle ultime settimane stanno sempre più concretizzando. stiamo ovviamente parlando della crisi di governo. Stando alle mere percentuali, Matteo Salvini ne gioverebbe, e gli ultimi risultati elettorali danno ragione al leader leghista. ...

Sondaggi politici - resta alto il gradimento di Conte e Salvini : giudizio negativo per Di Maio : Un Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia il gradimento dei principali esponenti del governo: resta positivo il giudizio sia per l'esecutivo nel suo complesso che per Giuseppe Conte e Matteo Salvini. negativo, invece, il parere degli italiani sull'operato di Luigi Di Maio.Continua a leggere

Sondaggi politici Swg : centrodestra - Toti supera Berlusconi : Sondaggi politici Swg: centrodestra, Toti supera Berlusconi Forza Italia resta nel limbo, in attesa di capire se alla fine Giovanni Toti strapperà definitivamente il cordone che lo tiene legato ad un partito in cui non crede più. Ieri il governatore ligure ha ribadito che serve un nuovo corso: “Lo dico da tempo al mio partito: Forza Italia così com’è non ha nessuna attrattiva. Mentre uno sta con Salvini e condanna i migranti, un altro ...

Sondaggi politici Demos : occupazione - la laurea serve oppure no? : Sondaggi politici Demos: occupazione, la laurea serve oppure no? Non basta avere una laurea per trovare un lavoro ben pagato. Ad essere convinto di ciò è il 71% dei cittadini del Nord Est che hanno detto la loro in un Sondaggio Demos per Il Gazzettino. Uno scetticismo diffuso che permane nel tempo se si guarda la serie storica dell’Osservatorio sul Nord Est. Dal 2009 al 2019, la percentuale di chi crede che la laurea non serva per ...

Sondaggi politici Noto : gli italiani danno i voti alla Sanità : Sondaggi politici Noto: gli italiani danno i voti alla Sanità “La manovra sarà finanziata attraverso una riduzione della spesa corrente, un perimetro molto vasto, tuttavia, è ovvio che non ci saranno tagli alla spesa nella Sanità e nell’istruzione, dove si costruisce capitale umano italiano, o alle spese sociali, che dovranno essere magari razionalizzate ma dato l’impegno del governo su questo piano non credo ci siano dubbi ...

Sondaggi politici elettorali : PD in ribasso ma resta davanti al M5S - Lega in crescita : La terza ed ultima decade del mese di luglio ha visto l’istituto di ricerche SWG pubblicare nuovi Sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti mostrano delle variazioni rispetto alla settimana scorsa, con il Partito Democratico in flessione, anche se riesce a mantenere la propria posizione sul M5S, visto che il gap con quest’ultimo era abbastanza ampio. In testa c’è sempre la Lega, che poco alla volta sembra avvicinarsi al 40%. ...

Sondaggi politici Eurobarometro : europee 2019 - la sorpresa? I giovani : Sondaggi politici Eurobarometro: europee 2019, la sorpresa? I giovani I giovani sono stati la vera rivelazione delle ultime elezioni europee. A sostenerlo è un Sondaggio Eurobarometro, il primo dopo il voto del 26 maggio. Ad essere intervistati sono stati 28mila cittadini in tutta l’Ue tra il 7 e il 26 giugno. Sondaggi politici Eurobarometro: giovani, affluenza in aumento Secondo l’indagine, l’affluenza complessiva ...

Sondaggi politici Noto : italiani stufi dei litigi tra Lega e M5S : Sondaggi politici Noto: italiani stufi dei litigi tra Lega e M5S Autonomia differenziata, decreto sicurezza bis, relazioni con l’Europa, il caso Russiagate. E’ lunga la lista dei dissidi che interessano Lega e Movimento 5 Stelle. Così lunga che qualcuno ha anche smesso di tenere il conto. Il continuo tira e molla all’interno del governo sta però cominciando a stufare gli italiani. Secondo un Sondaggio dell’istituto ...