Somma Vesuviana | il feretro di Mario Cerciello Rega in chiesa avvolto nel Tricolore

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Mille persone si sono radunate all’esterno delladi Santa Maria del Pozzo aper dare l’ultimo saluto a, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso a Roma durante il servizio. Uomini delle forze dell’ordine, preti, tra cui padre Maurizio Patriciello, gente comune, parenti e amici ma anche chi non conosceva il carabiniere ed è giunto da Napoli apposta per rendergli omaggio. Proprio in questa, poco più di un mese fa,si era sposato. “Ricordo ancora quella bellissima cerimonia – spiega una conoscente del vicebrigadiere – quel giorno piangemmo di gioia, oggi piangeremo di dolore. Che peccato, un bravo ragazzo che non doveva avere questa sorte”. L'articolo, ildiinnelproviene da Il Fatto Quotidiano.

