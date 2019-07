' Sfera Ebbasta arrogante' | il post di un utente diventa virale maviene sommerso dacritiche

Le migliori offerte Amazon Prime Day musica - CD in sconto e in edizione limitata da Vasco a Sfera Ebbasta : Amazon Prime Day 2019 coinvolge anche la musica con offerte dedicate e special edition in occasione dei tre giorni di offerte su Amazon. Tanti i CD, i vinili ed i cofanetti in sconto: è possibile acquistare gli ultimi album rilasciati dai propri artisti preferiti - italiani ed internazionali - risparmiando decine di euro sul prezzo di listino ma c'è anche chi, come Sfera Ebbasta o Achille Lauro, ha deciso di lanciare un'edizione autografata ...

Taylor Mega e Salmo - l'ex di Sfera Ebbasta risponde al 'dissing' : 'Li uso e poi li getto' : Nei giorni scorsi, per la precisione il 5 luglio 2019, Salmo, Nitro e gli altri rapper Machete hanno pubblicato il Machete Mixtape Volume 4. Si tratta del quarto capitolo dell'ormai storica saga di mixtape del Machete Crew, che, come di consuetudine, ha ospitato anche diversi artisti di rilievo della scena rap italiana esterni al collettivo, come ad esempio Fabri Fibra, Massimo Pericolo, Marracash, Izi e Gemitaiz, solo per citarne alcuni. Il ...

Vergogna! Sfera Ebbasta pubblica lo scontrino della cena : Immaginate: è il giorno del vostro compleanno, siete nel pieno della vostra forma fisica perché avete 25 anni e fate i calciatori. Ora, quanto spendereste per portare a cena i vostri amici? Se foste Andrea Petagna, attaccante della SPAL, circa 7500 euro. Sì, proprio così, il calciatore il 30 giugno ha compiuto 24 anni e ha festeggiato con una serata a Ibiza in compagnia dei suoi amici, tra cui Papu Gomez, Alessio Romagnoli e Sfera Ebbasta.\\ Ed ...

Salmo spiega il no a X Factor e cita Sfera Ebbasta e Fedez : 'Per me viene prima la musica' : Ieri notte è andata in scena, o meglio in viaggio, l'Open Sea Republic Red Bull, la crociera in musica di Salmo che ha solcato per due giorni il Mar Ligure e il Mar Tirreno, partendo da Genova. Durante l'evento, il protagonista assoluto è stato ovviamente il rapper sardo classe 1984 che, oltre a fornire un'anticipazione di un suo prossimo brano - con ogni probabilità si tratterà del remix di "Ho paura di uscire" - ha rilasciato alcune ...

Sfera Ebbasta 'sbeffegiato' da una fan mentre è con Steve Aoki in un video divenuto virale : Negli ultimi giorni Sfera Ebbasta è al centro delle cronache mediatiche per diversi motivi. In primis l'acuirsi delle polemiche per la sua partecipazione alla prossima edizione di X Factor in qualità di giudice, ma anche e soprattutto per la diffusione online di alcune immagini che immortalano il trapper in compagnia di uno dei musicisti e deejay più conosciuti a livello globale, ovvero l'americano Steve Aoki. Sfera Ebbasta e Steve Aoki, il feat ...

Sfera Ebbasta e Petagna soci/ Dal rap e dal calcio alla cucina : aprono un ristorante : Sfera Ebbasta e Andrea Petagna, grandi amici nella vita, diventano soci in affari e passano dal rap e dal calcio alla cucina aprendo un ristorante.

Sfera Ebbasta sfotte sui social chi boicotta X Factor : Il trapper, contestato dal pubblico di X Factor, risponde agli hater che non lo vogliono seduto dietro il banco dei giudici del talent musicale e sui social prende in giro chi lo attacca. Le registrazioni di X Factor sono appena cominciate, i giudici stanno dicendo i primi "sì" ma la polemica su Sfera Ebbasta giudice non accenna a placarsi. Subito dopo l’ufficializzazione della squadra dei quattro giudici, composta da Mara Maionchi, ...

J-Ax interviene a favore di Sfera Ebbasta : 'Incolpare la trap è vergognoso' : Continua la polemica tra Sfera Ebbasta ed i telespettatori a proposito della sua partecipazione a X-factor. In risposta alle critiche è intervenuto J-Ax schierandosi a difesa del giovane rapper. J-Ax non ci sta Ospite di Alza la radio, trasmissione di Rai Radio2 condotta da Nek e Andrea Delogu, J-Ax è intervenuto a proposito della pioggia di critiche che ha travolto Sfera Ebbasta dopo la notizia della sua partecipazione a X-factor. Nella nuova ...

J-Ax difende Sfera Ebbasta dopo mesi dalla tragedia di Corinaldo : “Vergognosa la reazione dei media” : A distanza di molti mesi dalla tragedia di Corinaldo, J-Ax difende Sfera Ebbasta dall'attacco dei media, che a suo dire è stato veramente esagerato. Intervenuto su Radio2, J-Ax ha spiegato il suo punto di vista sull'accaduto, dal quale sono trascorsi diversi mesi senza che ancora i familiari delle vittime abbiano trovato giustizia. Queste le parole di Alessandro Aleotti, che ha preso le difese di Sfera Ebbasta, ora impegnato nelle ...

Sfera Ebbasta prende in giro chi boicotta X Factor - il web si divide : A ormai più di sei mesi di distanza dalla tragedia, le polemiche sui fatti del Lanterna Azzurra di Corinaldo non accennano a placarsi. Anzi, la recente notizia dell'ingaggio di Sfera Ebbasta come giudice per la prossima edizione di X Factor Italia assieme a Malika Ayane, Mara Maionchi e Samuel dei Subsonica, sembra aver decisamente riportato l'attenzione sulla questione e il conseguente malcontento ai massimi storici. Sono stati tantissimi ...

J-Ax difende Sfera Ebbasta : "Incolpare la trap per la tragedia di Corinaldo è vergognoso" - : Alessandro Zoppo Ospite di “Alza la radio”, il rapper degli Articolo 31 torna su quanto accaduto nella notte tra il 7 e l’8 dicembre: “È stata una disgrazia che poteva succedere anche ad un concerto rock” “I ragazzi che scrivono trap, quelli bravi, parlano di cose che esistono”. Così J-Ax difende la trap e i media che hanno ritenuto Sfera Ebbasta responsabile della tragedia di Corinaldo, quando, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, ...

X Factor al via - Sfera Ebbasta non piace : "Coso colorato in mezzo a tre artisti" - : Novella Toloni Le audizioni del talent musicale di Sky sono cominciate, ma la maggior parte del pubblico non apprezza la scelta di inserire tra i giudici il trapper Sfera Ebbasta che, sui social, viene pesantemente criticato Sono ufficialmente cominciate le audizioni di X Factor 13. Mara Maionchi, Samuel, Malika Ayane e Sfera Ebbasta hanno, infatti, preso posto dietro il banco dei giudici per iniziare la selezione dei talenti da ...

J Balvin - Elettra Lamborghini - Gué Pequeno e Sfera Ebbasta a Milano : ecco gli orari dei concerti : Venerdì 14 giugno The post J Balvin, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Sfera Ebbasta a Milano: ecco gli orari dei concerti appeared first on News Mtv Italia.

Sfera Ebbasta difeso da poliziotto padre di un ragazzo di Corinaldo : 'Vittima anche lui' : A distanza di sei mesi dai tragici fatti di Corinaldo le polemiche su Sfera Ebbasta non accennano a placarsi, anzi, in seguito alla diffusione della notizia relalitiva all'ingaggio del trapper come giudice nella prossima edizione di X Factor, la situazione sembra essersi addirittura complicata. Il Comitato dei genitori invita a boicottare X Factor a causa della presenza di Sfera Ebbasta Il Co.Ge.U (Comitato Genitori Unitario degli Istituti ...