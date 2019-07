Serie A | ecco il calendario del Napoli | debutto a Firenze | poi subito la Juve

Ecco il calendario della Serie A - primi Big Match alla seconda giornata : Ha preso forma negli studi di Sky il calendario della serie A edizione 2019-2020 al via nel week-end del 24-25 agosto prossimi. La Juve inizia a Parma

Serie A - presentato il calendario del campionato 2019/2020 : ecco tutte le giornate : Negli studi di Sky Sport è stato varato il calendario della Serie A 2019/2020, ecco la prima giornata E’ cominciata ufficialmente oggi la stagione 2019/2020 di Serie A, negli studi di Sky Sport a Milano è stato infatti varato il calendario del prossimo campionato, che scatterà il 25 agosto. Alla presenza dei rappresentanti di tutte le società, il presidente di Lega A Micchichè ha premuto il fatidico pulsante, che ha dato il via ...

“Gossip Girl” : ecco cosa puoi aspettarti dal reboot della Serie : Ha parlato il creatore dello show The post “Gossip Girl”: ecco cosa puoi aspettarti dal reboot della serie appeared first on News Mtv Italia.

Lo stipendio minimo in Serie B : ecco tutte le cifre : stipendio minimo Serie B – Quanto guadagna, come minimo, un calciatore di Serie B? A rispondere alla domanda è la Lega Serie B, che spiega a quanto deve ammontare lo stipendio minimo. In alcuni comunicati ufficiali, infatti, la Lega cadetta ha reso note le cifre relative ai compensi minimi non solo per i giocatori ma anche […] L'articolo Lo stipendio minimo in Serie B: ecco tutte le cifre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Serie A - oggi i calendari : ecco i criteri per il sorteggio : Di seguito i criteri e i vincoli che saranno rispettati nella compilazione del calendario della Serie A TIM 2019/2020: 1. Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si tiene conto dei seguenti criteri: a) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone; b) nel caso in […] L'articolo Serie A, oggi i calendari: <br> ecco i criteri per il sorteggio è stato ...

Le notizie del giorno – Lite Montella-Chiesa - caos Serie C - intanto ecco i calendari : FIORENTINA, Lite Montella-Chiesa – In casa Fiorentina tiene banco la questione Chiesa. L’esterno viola ha disputato i secondi 45'. C’è attesa per capire il futuro del figlio d’arte. Le sue parole degli scorsi giorni non hanno rivelato nulla. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, ci sarebbe stata una Lite tra Montella e Chiesa in allenamento. Il tecnico avrebbe richiamato più volte il calciatore. Joe Barone, presente ...

Il Signore degli anelli - ecco la prima attrice nel cast della Serie tv : (foto: Getty Images) Lei si chiama Markella Kavenagh e anche se il suo nome ora come ora non è noto ai più, in futuro è destinato a divenire piuttosto celebre dato che è coinvolto in uno dei più ambiziosi progetti seriali dei prossimi anni. Secondo voci molto insistenti riportate da Variety, infatti, l’attrice australiana sarebbe il primo nome ad entrare ufficialmente nel cast de Il Signore degli anelli, la serie tv multimilionaria che ...

Generation Q - ecco i dettagli della Serie tv seguito di The L Word : L’attrice comica Fortune Feimster (foto: Getty Images) S’intitolerà Generation Q la serie tv che farà da seguito ideale a The L Word, la produzione Showtime che dal 2004 al 2009 raccontò per la prima volta le storie di donne lesbiche sospese fra amore, sesso e carriera. Annunciato nell’autunno del 2017, il progetto per riportare in televisione questo titolo sta delineando in queste settimane tutti i suoi dettagli, anche in ...

Caterina la grande - ecco il trailer della miniSerie con Helen Mirren : http://www.youtube.com/watch?v=MrejO3JJY8A Non accenna a fermarsi l’interesse per la produzione seriale occidentale nei confronti della storia russa: dopo l’exploit di Chernobyl, un altra miniserie, sempre prodotta congiuntamente da Hbo e Sky, andrà indietro nel tempo fino ai tempi di una delle più grandi sovrane che la Russia imperiale abbia mai avuto. Coi suoi quattro episodi, infatti, Caterina la grande esplorerà la vita della ...

La Serie Netflix di The Witcher si è mostrata nel primo trailer : ecco la reazione dei fan : Durante uno speciale panel al Comic-Con 2019, Netflix ha rivelato il primo trailer di The Witcher, l'imminente adattamento televisivo della serie di libri fantasy di Andrzej Sapokowski, salita alla ribalta mondiale grazie ai giochi sviluppati da CD Projekt RED. Come saprete, fino a poco tempo fa, Netlflix non ha condiviso troppe informazioni, ma nelle ultime due settimane che hanno portato all'SDCC le cose sono piuttosto cambiate. E ora, l'hype ...