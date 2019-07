Seat Leon - Un milione di esemplari per la terza serie

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 29 luglio 2019) Lafesteggia undivenduti delladigenerazione proprio allo scoccare dei 20 anni di carriera del modello. La Casa spagnola ha ottenuto questo risultato dal 2012 a oggi e si prepara a festeggiare l'arrivo della quarta, il cui debutto è ormai imminente. Il successo dellaè stato tale da mettere in secondo piano la Ibiza, precedentemente modello leader del marchio. Con ildidell'attualeil totale della produzione delle tre generazioni della media supera così i 2,2 milioni di unità totali. La primaè stata costruita in 534.797, mentre la seconda ha raggiunto le 675.915 unità. Germania primo mercato. Laha pubblicato anche le vendite divise per nazione, evidenziando così un dato non scontato: è infatti stata la Germania il primo mercato della vettura con 237.558 preferenze, seguita da Spagna (206.785), ...

