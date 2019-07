Se Salvini e Di Maio sdoganano quella foto | abbiamo un problema

Se Di Maio e Salvini sdoganano quella foto - abbiamo tutti un problema : Lunedì mattina, come suo solito in ritardo sull’alleato, è arrivato anche Luigi Di Maio a sganciare la sua perla: «Parlare quasi più del ragazzo bendato che del nostro carabiniere ucciso significa buttarla in caciara». Dopo due giorni di silenzio il vicepremier del partito più rappresentato in Parlamento, leader della forza che in passato più si è battuta per l’introduzione del reato di tortura in Italia, torna a parlare solo per scimmiottare le ...

Carabiniere ucciso - Mara Carfagna durissima con Salvini e Di Maio : "Indegni" : La vicenda del Carabiniere Mario Rega Cerciello, ucciso a coltellate a Roma da due americani, ha indignato tutti. Anche la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, non ha potuto fare a meno di dire la sua. Dopo aver ribadito tutto il suo dispiacere per quanto accaduto, l'esponente di Forza Italia

Luigi Di Maio denuncia la sicurezza precaria di Roma. Contro Salvini o contro Raggi? : Luigi Di Maio torna sull’uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega per denunciare la sicurezza precaria della città di Roma. Un’accusa contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini o contro la sindaca della capitale, Virginia Raggi?“Io non so di chi sia la colpa, questo non sono io a doverlo stabilire - scrive su Facebook il vicepremier -. Oggi c’è un Paese che piange un suo militare, un uomo ...

Luigi Di Maio - vergogna sul carabiniere ucciso : l'attacco a Matteo Salvini : Una vergogna politica, quella di Luigi Di Maio, il quale dopo l'assassinio del carabiniere a Roma tira in ballo Matteo Salvini. Lo attacca sul tema-sicurezza dopo la tragica fatalità nella capitale. Un colpo non basso, ma infimo. "Si poteva evitare? Io dico di sì. Chi conosce città come Roma sa beni

Vittorio Feltri - scomoda verità sul rapporto Salvini-Di Maio : "Se i politici sono carogne..." : Siamo tutti indignati perché la politica è un nido di vipere. I partiti di maggioranza, che dovrebbero collaborare per assicurare un governo accettabile al Paese, in realtà trascorrono le giornate sul ring e si scazzottano quotidianamente oscillando tra lo spettacolare e l' imbarazzante. Il dialogo

Giuseppe Conte - la rabbia di Matteo Salvini e Giuseppe Di Maio : "Quello si è montato la testa" : Era dall'11 luglio che Matteo Salvini e Luigi Di Maio non si incontravano faccia a faccia. Un summit lo aveva invocato il grillino nel momento in cui il governo sembrava a un passo dal collasso, nel giorno degli insulti incrociati per i casi Ursula van Der Leyen e fondi russi. E ieri, giovedì 25 lug

Flat tax - gelo tra Salvini e Di Maio : nel mirino adesso finisce Tria : Rimane altissima la tensione nel governo. In una giornata mediaticamente dominata da fatti di cronaca nera l'ennesimo scontro, questa volta a sfondo economico, tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio,...

Di Maio - stoccata Salvini : flat tax? Ancora un mistero - non vedo le coperture : Tra Di Maio e Salvini è tregua ma i due vicepremier continuano a viaggiare su canali distinti, impegnati a marcare ognuno i propri personali risultati. La flat tax, ha detto stamani il...

Flat tax e grandi opere : Di Maio va all'attacco di Salvini : Il leader del Movimento: "La Flat tax resta un mistero, se la Lega vuole mettere 10 miliardi li trovi pure". E sulle accuse...

Carabiniere ucciso a Roma - Salvini e Di Maio durissimi : "Lavori forzati e carcere a casa loro" : Il governo giallo-verde commenta in maniera durissima l’omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega avvenuto a Roma nella notte mentre il militare cercava di sventare un furto. “Caccia all’uomo a Roma - afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini -, per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un Carabiniere a coltellate. Sono sicuro che lo prenderanno, e che pagherà fino in fondo la sua violenza: ...

Mattarella - messaggio a Salvini e Di Maio : "Sono l'arbitro - se cade il governo non si torna subito alle urne" : Se questo governo cade, deciderà il Parlamento cosa fare. Se esprimere una diversa maggioranza o alzare le mani e andare al voto. Non lo deciderà Matteo Salvini, nonostante la sua Lega sia in vetta ai consensi, ma nemmeno Giuseppe Conte. È questo il messaggio che Sergio Mattarella, nel suo stile ris

Matteo Salvini - dopo la Tav punta alla Flat tax : "Se il governo fa - andrà avanti". Sfida a Conte e Di Maio : Salvini e Di Maio non si confrontavano faccia a faccia dall' 11 luglio, giorno in cui avevano partecipato assieme a Conte e a quasi tutto il governo al vertice sull' autonomia. L' incontro era finito malissimo con conseguenti dichiarazioni al vetriolo da parte della Lega e dei 5 Stelle. Ieri i vice

Decreto sicurezza bis - fronda M5S In 17 non votano e Fico lascia l’Aula Salvini e Di Maio «capi» : segnale a Conte : Conte: «Non certo maggioranze». Salvini: «Cosa dice il premier mi interessa meno di zero». Tra i Cinque Stelle cresce l’insofferenza dopo il via libera alla Tav

Come è andato il chiarimento tra Salvini e Di Maio : Un'ora di colloquio, subito dopo pranzo, nell'ufficio di Luigi Di Maio, a Palazzo Chigi. Una settimana dopo lo 'strappo' di Matteo Salvini da Helsinki, quando il vicepremier leghista aveva parlato di fiducia anche personale "venuta a mancare", i due 'azionisti' della maggioranza M5s-Lega si sono ritrovati per un faccia a faccia chiarificatore. L'incontro "è andato bene", stando a quanto dichiarato dal capo leghista ai cronisti, "abbiamo ...