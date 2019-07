Se Di Maio e Salvini sdoganano quella foto | abbiamo tutti un problema

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 29 luglio 2019) Lunedì mattina, come suo solito in ritardo sull’alleato, è arrivato anche Luigi Dia sganciare la sua perla: «Parlare quasi più del ragazzo bendato che del nostro carabiniere ucciso significa buttarla in caciara». Dopo due giorni di silenzio il vicepremier del partito più rappresentato in Parlamento, leader della forza che in passato più si è battuta per l’introduzione del reato di tortura in Italia, torna a parlare solo per scimmiottare le parole del suo ingombrantissimo alleato di governo. Quel Matteoche domenica, in spregio a ogni dovere istituzionale, ha condiviso ladi Gabriel Natale-Hjorth bendato spiegando che di quel reato documentato dalla, lui, fondamentalmente se ne lava le mani: «A chi si lamenta della bendatura di un arrestato, ricordo che l’unica vittima per cui piangere è un uomo, un figlio, un marito di 35 anni, un Carabiniere, un servitore della ...

CottarelliCPI : Salvini vuole soldi per lo shock fiscale (flat tax), Di Maio vuole soldi per lo shock salariale (salario minimo a s… - repubblica : Tav , DI Maio e Toninelli: 'Salvini era contro. Spieghi perché ha cambiato idea' [news aggiornata alle 10:10] - BarillariM5S : #PrimePagine #Giornali Sappiamo TUTTO di - Raggi - Buche - Rifiuti - Populismo - Litigi Di Maio Salvini - Jova Beac… -