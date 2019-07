Se Dalì fosse hipster e Van Gogh si divertisse sullo skate…

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 29 luglio 2019) See VansiSee VansiSee VansiSee VansiSee VansiSee VansiSee VansiVanche si fa un giroskate,hypster e La Gioconda pronta per la movida. Un graphic designer portoghese, che non vuole rivelarsi e si “nasconde” dietro lo pseudonimo Untitle Save, reinventa alcuni grandi classici dell’arte come se vivessero ai giorni nostri. Non è la prima volta che qualcuno lo fa, ma Untitle Save riesce a rendere questi fotomontaggi molto realistici. View this post on Instagram Vincent Van. Artist: ...

rubkandy : Pensavo che la mostra di Dalì fosse il top del trash. Invece qui davanti mi sono ricreduto. Un successone, un botto… - thehuax : @MenorraPiccicud Nella preview, ho creduto fosse quella di Dalì della Casa di Carta....????? - copydimare : “Pur essendo considerato il portavoce di un’arte alta, Dalí desiderava essere riconosciuto come un artista ‘popolar… -