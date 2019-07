Scuole | “stanziati 1 | 5 miliardi per la messa in sicurezza di 9mila edifici” Intesa tra

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Un miliardo e mezzo di euro per “mettere inle nostre“. È il piano del ministero dell’Istruzione che oggi ha firmato degli accordi in materia di edilizia scolastica con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa e la Cassa depositi e prestiti. Rispettivamente le istituzioni europee hanno stanziato 1,2 milioni di euro e 300 milioni di euro, mentre toccherà alla Cdp erogare le risorse agli Enti locali. “Raggiungiamo così un grande risultato”, ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presente alla cerimonia, ricordando i “6400 interventi effettuati sugli edifici scolastici” e il “progetto di riforma” scolastica già iniziata. “Abbiamo adottato – ha sottolineato il premier – misure di contrasto contro la dispersione scolastica, ripensato ...

