Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Viaall’assunzione di oltreil 2020. A comunicarlo è ildell’Economia ein una nota in cui spiega le motivazioni del numero, diminuito di circa 5mila unità rispetto alla richiesta deldell’Istruzione formulata a inizio mese per andare a riempire i posti vacanti e disponibili in dotazione organica. Nella domanda, precisa il Mef, “non veniva tenuta in considerazione la marcata riduzioneiscrizioni degli alunni, registrata specie nell’ultimo biennio, connessa con il calo della natalità”. Per questo da Viale Trastevere hanno riformulato il numero, abbassandolo rispetto alle 58mila unità richieste in precedenza. In totale quindi durante il prossimo anno scolastico dovrebbero essere assegnate 53627 cattedre, il numero definitivo approvato dal Mef. Il provvedimento riguarderà precari e nuovi ...

PupiaTv : Scuola, dal Mef via libera all'assunzione di oltre 53mila docenti - - MorrisSpick : RT @fattoquotidiano: Scuola, via libera del Ministero delle Finanze all’assunzione di 53mila docenti entro il 2020 - HuffPostItalia : Scuola: via libera all'assunzione di oltre 53 mila docenti -