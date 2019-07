Scuola | via libera all’assunzione di oltre 53mila insegnanti

Scuola - via libera del Ministero delle Finanze all’assunzione di 53mila docenti entro il 2020 : Via libera all’assunzione di oltre 53mila docenti entro il 2020. A comunicarlo è il Ministero dell’Economia e delle Finanze in una nota in cui spiega le motivazioni del numero, diminuito di circa 5mila unità rispetto alla richiesta del Ministero dell’Istruzione formulata a inizio mese per andare a riempire i posti vacanti e disponibili in dotazione organica. Nella domanda, precisa il Mef, “non veniva tenuta in ...

Su laF in autunno : Victoria 3 - La Guerra dei Mondi e un viaggio nella Scuola italiana : LaF autunno 2019 palinsesto: serie tv da best-seller con Victoria, La Guerra dei Mondi e Stockholm Requiem; produzioni originali come Prof – La scuola siamo noi e Fuori La Voce Un autunno ricco su laF la tv di Feltrinelli presente su Sky al canale 135 con i programmi che vanno ad arricchire anche l’On Demand di Sky e sono disponibili in streaming su Sky Go. Un intrattenimento culturale all’insegna delle grandi serie tv ...

Assunzioni Scuola 2019/20 al via - quanti posti vuoti? Quanto tempo per svuotare le graduatorie? : Questa settimana prendono il via le Assunzioni 2019/20 nella scuola. In settimana, il Miur renderà nota la distribuzione del contingente per province e classi di concorso, mentre ha già fornito le istruzioni ai sindacati e agli Uffici scolastici. I posti vuoti sono tant, come mostra l’infografica de La Stampa. Vedi le schede per provincia. Assunzioni scuola: Quanto tempo per svuotare le graduatorie? Nonostante i posti per le immissioni ...

Scuola/ Dati Invalsi - via la foglia di fico ai prof : due Italie e molti Sud : Le prove Invalsi hanno smentito i 5 Stelle e anche molti luoghi comuni: non è vero che il disastro inizia alle medie, comincia già nella primaria

L'ex Scuola di via Cardinal Capranica a Roma è stata sgomberata : Ci sono state proteste e tensioni durante lo sgombero delL'ex istituto agrario Don Calabria in via Cardinal Capranica, a Primavalle, nella periferia nord di Roma. Dopo L'ex Penicillina e via Carlo Felice, all'alba di oggi è toccato allo stabile che figurava nella lista delle priorità stilata dal Vim

Scuola - riparte il concorso per presidi : via libera del Consiglio di Stato : Annullata la sentenza del Tar del Lazio: "Deve ritenersi preminente l’interesse pubblico alla tempestiva conclusione della...

Scuola - domani via alle domande per le assegnazioni provvisorie : ecco le modalità : A partire da domani, martedì 9 luglio, sarà possibile inviare le domande di assegnazione provvisoria per quanto riguarda l’anno scolastico 2019/2020. I docenti dovranno presentare la propria domanda online, tramite la piattaforma Istanze Online mentre il personale ATA, il personale docente di Religione Cattolica, il personale educativo, i docenti nei licei musicali e il personale docente assunto ex DDG 85/2018 dovranno presentare domanda ...

Scuola - Bussetti : “Al via l’assunzione di quasi 59mila docenti” : Il Ministro Bussetti ha annunciato di aver firmato la richiesta al Mef di autorizzazione ad assumere in ruolo 58.627 docenti per il prossimo anno scolastico. Di questi, 14.552 saranno docenti di sostegno. "Il nostro obiettivo - ha sottolineato il titolare del Miur in un post su Facebook - è avere tutti gli insegnanti in classe dal primo giorno di Scuola".Continua a leggere

Rinviato processo per truffa : l'imputato è a Scuola per la maturità : Ignazio Riccio Il giudice ha accolto la richiesta di un 22enne di Capua, che sta svolgendo gli esami per diplomarsi proprio in questi giorni, spostando l’udienza all’inizio di luglio Salta il processo perché uno degli imputati è impegnato a sostenere gli esami di maturità. Il curioso episodio è accaduto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, nel corso di un’udienza che vede coinvolte otto persone accusate, ...

Scandalo alla Scuola media! 13enne di Pavia nuda sulla chat di classe : Foto e filmati hot di una studentessa 13enne sono stati pubblicati nella chat di classe. Sul caso indagano ora le forze dell'ordine. Le sue foto e i suoi filmati sono finiti nella chat di classe. Ma quelli di una ragazzina di 13 anni non sono semplici scatti: la giovane infatti è stata ripresa nuda, in atteggiamenti intimi con i suoi compagni.-- Il caso, come riportato da La provincia pavese, arriva da una scuola media della ...