Scuola | regionalizzazione ultime notizie | Attilio Fontana torna ad ‘infiammarsi’

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : ecco cosa ha detto il vicepremier Di Maio : Il vicepremier Luigi Di Maio ha parlato di autonomia differenziata nel corso di un suo intervento a margine del Giffoni Film Festival. ecco le parole del leader del Movimento 5 Stelle su una delle questioni più dibattute degli ultimi giorni sul piano politico. Di Maio sulla regionalizzazione: ‘L’autonomia si farà’ ‘L’autonomia si farà, io l’ho sempre detto. Ovviamente abbiamo messo fuori l’assunzione dei docenti su ...

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : il piano B è il vincolo di permanenza : Il mondo scolastico ha accolto con soddisfazione il dietrofront sulla questione della regionalizzazione scolastica: se è pur vero che la Scuola non avrà i ruoli regionali e probabilmente neppure una diversità nelle retribuzioni dei docenti, è possibile, invece, che si possa arrivare ad un vincolo di permanenza lungo per i prossimi docenti di ruolo. A parlarne è l’autorevole quotidiano ‘Italia Oggi’ che ha illustrato il ...

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : Fontana su tutte le furie ‘Io non firmo’ : Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana non ci sta di fronte all’accordo di Governo riguardante l’autonomia differenziata. Fontana lo ha detto chiaramente attraverso due interviste rilasciate ai quotidiano ‘Il Corriere della Sera’ e ‘La Stampa’. ‘Io non firmo. Ho lette le premesse del testo – ha dichiarato Attilio Fontana – sono fatte apposta per toglierci ogni possibile ...

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : ‘Bussetti bocciato’ - ora le dimissioni? : Niente regionalizzazione, almeno per ora. Questo l’esito del vertice di Governo che ha visto Lega e Movimento 5 Stelle trovare un accordo su una questione molto delicata che ha coinvolto, in particolar modo, la Scuola pubblica italiana. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ammesso: ‘Non possiamo pensare che l’Autonomia differenziata significhi frammentare questo modello’. regionalizzazione, bocciato il ministro ...

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : accordo Lega-M5S - ecco le novità : Lega e Movimento 5 Stelle hanno raggiunto un accordo in merito alla spinosa questione riguardante l’autonomia differenziata, secondo quanto richiesto, in particolare, dalle regioni Lombardia e Veneto. I docenti continueranno ad essere assunti dallo Stato e non dalle regioni, questa è senza dubbio uno degli aspetti più importanti dell’accordo: non avremo, quindi, le assunzioni da parte delle Regioni, così come non ci saranno concorsi ...

Regionalizzazione della Scuola - no a cambiamenti : il sistema di istruzione rimane unitario : Non è stato un incontro risolutivo quello avvenuto a ora di pranzo di oggi venerdi 19 luglio tra il premier Conte e il vice premier Di Maio. Sul tavolo le trattative riguardo alla Regionalizzazione della scuola, proposta avanzata nel febbraio scorso dalle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che punterebbe alla riorganizzazione delle singole scuole in base alle effettive risorse di ciascuna regione. Polemicamente assente l'altro vice ...

Regionalizzazione - si conferma la politica contro la Scuola : Regionalizzazione, una nuova riforma del sistema scolastico. Risultato di una decisione verticistica presa da poteri esterni alla scuola. Non è il primo esempio. Da almeno quindici- venti anni si continua a decedere a prescindere dalla scuola Regionalizzazione, una nuova riforma Regionalizzazione, una riforma che se passerà risulterà epocale, discontinua rispetto agli assetti attuali del sistema formativo. Si rischia la frantumazione del ...

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : nuovo vertice di Governo : Ancora in primo piano il tema dell’autonomia differenziata nella Scuola. Come riferisce l’agenzia di stampa Ansa, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha convocato per venerdì prossimo, 19 luglio, alle ore 13, un nuovo vertice di Governo che includerà la discussione del delicatissimo tema che ha provocato una frattura tra i due partiti di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle. vertice di Governo venerdì 19 luglio: si ...

Scuola - regionalizzazione e stipendi docenti ultime notizie : Luigi Gallo in pressing su Bussetti : L’argomento ‘regionalizzazione‘ in primissimo piano in ambito politico, anche e soprattutto in considerazione delle evidenti divergenze tra i due partiti di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle. L’ulteriore riprova è rappresentata dall’interrogazione presentata dall’onorevole ‘grillino’, Luigi Gallo, al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, proprio in merito alla cosiddetta ...

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : ‘Finalmente Bussetti ha buttato giù la maschera’ : In primissimo piano la questione riguardante l’autonomia differenziata e la regionalizzazione. Dopo il fallimento del tavolo tecnico del Governo, è divampata la polemica non soltanto sui social ma anche e soprattutto sul piano politico. Bussetti vuole rassicurare sulla regionalizzazione ma Nicola Fratoianni fa polemica Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, continua a rassicurare affermando che non esiste una Scuola del Nord e ...

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : Attilio Fontana ‘Schiaffo violento’ : Il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’: l’argomento principale, naturalmente, non poteva che essere la regionalizzazione e l’autonomia differenziata. regionalizzazione Scuola, Fontana: ‘Gli insegnanti bravi ci sono anche al Sud’ Fontana non ha nascosto la propria amarezza per la rottura della trattativa. ‘È uno schiaffo ...

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : ecco le parole del premier Conte e di Matteo Salvini : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è espresso sull’importante capitolo dell’autonomia differenziata, questione che sta catalizzando l’attenzione del personale scolastico. ‘Ho aggiornato Fontana sul lavoro che stiamo facendo’ – ha dichiarato il premier dopo la visita alla mostra ‘Genio e impresa’ a Palazzo Lombardia. ‘Vogliamo arrivare in dirittura finale, ci siamo quasi, ci sono ...

Scuola - Pittoni (Lega) : Regionalizzazione non significa pagare meno i docenti : L’intesa di governo rischia di naufragare sulla questione della Regionalizzazione ed in particolar modo sugli stipendi degli insegnanti. Questo era quanto riportava un servizio dell’ansa, dopo il tormentato vertice in Consiglio dei Ministri che si era tenuto ieri sera, dove era deflagrata la polemica tra Salvini e Di Maio culminata con le rispettive dichiarazioni. Il primo che accusava gli alleati di voler sabotare l’intesa e ...

Scuola : Pd - ‘test Invalsi pietra tombale su regionalizzazione’ (2) : (AdnKronos) – “I dati che emergono, inoltre, mettono una pietra tombale -aggiunge Sgambato- sul progetto di regionalizzazione della Scuola avanzata dal governo. Alla luce della fotografia Invalsi, infatti, proseguire su questa strada sciagurata, significherebbe consegnare gran parte del Paese a una desertificazione di prospettive senza precedenti.“Il governo ‘ continua l’esponente dem ‘ non può far finta ...