Scoperti tre nuovi pianeti | sono l' anello mancante tra i pianeti del Sistema Solare

Libia - missili francesi Scoperti in una base del generale Haftar. Parigi costretta ad ammettere : “Nostri - ma erano fuori uso” : Quattro missili anticarro Javalin fabbricati negli Stati Uniti e che la Francia acquistò nel 2010 proprio da Washington sono stati ritrovati a Gharian, in Libia, nella base strategica dell’offensiva lanciata contro Tripoli dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar. È la scoperta fatta dal dipartimento di Stato americano e rivelata dal New York Times che in queste ore sta mettendo in imbarazzo Parigi, ...