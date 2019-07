Sciopero guardie giurate agosto 2019 | contanti bancomat | allarme banche

Sciopero delle guardie mediche - garantite dalla Asl le prestazioni d'emergenza : L'Aquila - Impegno Asl per garantire le prestazioni indispensabili in provincia, in occasione dello Sciopero dei medici di continuità assistenziale (ex guardie mediche), indetto dalle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale Fimmg, Smi e Snami, nei giorni 10 e 11 giugno prossimi dalle ore 20 alle 24. "Verranno comunque garantite", dichiara il direttore generale facente funzione della Asl, Simonetta Santini, ...