Sciopero autostrade 4 e 5 agosto 2019 | cosa comporta e fasce garantite

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 29 luglio 2019)4 e 5I lavoratori delleincrociano le braccia nei primi giorni di: possibili disagi per i viaggiatori in giornate che si preannunciano, letteralmente, “roventi”.: giorni e orari della protesta Cominciano le vacanze per molti italiani: insieme alla calura (si prevedono temperatura superiori ai 30 gradi), sul tradizionale esodo dei primi giorni agostani peserà anche lo“a singhiozzo” dei lavoratori delle. La protesta, organizzata da Filt Cgil, Fit Cisl, Sla Cisal e Ugl Trasporti, durerà dalle 10 alle 14 e poi dalle 18 alle 22 di domenica 4, quindi, terminerà alle ore 2 di lunedì 5. A fermarsi gli addetti ai caselli, in pratica, il personale che lavora su turno non soggetto ai vincoli della legge sullonel settore del trasporto ...

Agenzia_Ansa : #Autostrade: proclamato #sciopero il 4 e 5 agosto #ANSA - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Meteo: Autostrade, esodo da Incubo. Arriva lo sciopero del 4 e 5 Agosto. I dettagli… - TrasportoEuropa : Cinque sindacati proclamano #sciopero #autostrade per 4 e 5 agosto 2019 #autotrasporto -