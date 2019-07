“Schiavi” di Paolo Ostorero Il coraggioso viaggio di due ragazzi alla ricerca della

Fonte : domanipress

(Di lunedì 29 luglio 2019) Quando si arrivafine del romanzo Schiavi disi è certi che al mondo esista tanto dolore ma anche tanta gentilezza, tanto rispetto per la vita. E nella postfazione questa convinzione si rafforza, scoprendo che ciò che si è letto è una storia vera, nei suoi momenti crudeli così come nelle sue svolte impreviste, che sembrano appartenere a una bella favola. L’autore racconta con crudo realismo le storie di Peter e Felix, dueafricani che già dai primi anni di vita hanno dovuto sostenere un peso troppo gravoso per la loro età. Peter è nato nel sud del Sudan, e ha avuto da sempre un grande desiderio: andare a scuola. Ciò che per i giovani del nostro paese è un diritto vissuto il più delle volte con fastidio, per Peter è un sogno difficilmente realizzabile. Il padre vuole che lavori, vuole che contribuisca al sostentamentofamiglia. Il ragazzo non si arrende, ...

