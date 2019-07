Santa Marta di Betania Si celebra oggi 29 luglio la sorella di Lazzaro e Maria

hawkelady13 : RT @LaParolaDG: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno…» - nerillasss : RT @SantoDiOggi: Oggi si celebra: Santa Marta di Betania - mangela46 : RT @anthodon: Marta rimprovera l’amico perché non si cura del fatto che lei sia stata lasciata sola. Mai parole più vere sulla bocca di Mar… -

Dalla Rete Google News

Giornale di Lecco

La giornata di celebrazione, in programma per lunedì 29 luglio, sarà un modo per ringraziare tutti coloro che svolgono questo lavoro.