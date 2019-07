Sandro Gozi | con Macron lo stesso incarico di governo che aveva con Renzi e Gentiloni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) “Tra una mia elezione come eurodeputato (di En Marche, ndr) e la vittoria dell’Italia ai Mondiali? L’Italia può aspettare”. La volontà di entrare nell’organico del partito difrancese non l’ha mai nascosta, ma dopo aver sbattuto contro la bocciatura per una poltrona al Parlamento Ue,entra direttamente nelfrancese al servizio di Emmanuel: l’ex sottosegretario agli Affari europei dei governiricoprirà lo, con ufficializzazione che secondo Le Figaro dovrebbe arrivare martedì 30 luglio, nell’esecutivo che ha come premier Edouard Philippe., che è anche indagato a San Marino per una presunta consulenza “fantasma” da 220mila euro con l’accusa di amministrazione infedele in concorso, a quanto si è saputo dovrebbe rimanere nella sede del primo ministro a ...

