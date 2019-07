Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019)vuole la maglia bianconera. La società di via Galileo Ferraris sembra volerlo accontentare. Il giocatore belga si è già accordato con la dirigenza, ma in ballo c'è anche Paulo, che però sembra non essere stato inserito nella lista dei desideri del Manchester United. Anche perchéha sempre dichiarato di voler restare a Torino con Maurizio Sarri. Lasi è inserita nella trattativa fra l'Inter e il calciatore. Apparentemente sembrava solo una manovra di disturbo, ma così non è. Le intenzionidi portare a Torino il calciatorereali. Il Manchester United valuta il giocatore circa ottantatre milioni di euro. L'Inter ha sempre offerto non più di sessantacinque milioni di euro, e proprio su questo tema si è inserita la. I Red Devils, nondisposti ad accettare una cifra inferiore agli ottantatre milioni. Proprio ...

francefootball : Mercato : Sami Khedira (Juventus Turin) vers Arsenal ? - IsidoroAlbanese : Sami Khedira, Lukaku, Dybala sono i protagonisti in una estate rovente della Juventus - ThomasLorentz : RT @francefootball: Mercato : Sami Khedira (Juventus Turin) vers Arsenal ? -