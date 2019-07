Sabrina Ghio rimbalzata in un ristorante sardo | Non vogliono bambini | meglio Ibiza

Fonte : blogo

(Di lunedì 29 luglio 2019) Mai mettersi contro. L'ex-tronista è volata per le vacanze insieme alla figlia Penelope e al compagno Carlo Negri in Sardegna, per la precisione a Poltu Quatu, frazione di Arzachena, in provincia di Sassari. Nota anche per la sua partecipazione ad Amici di Maria de Filippi nel 2004,è entrata in polemica nelle Stories di Instagram con un ristoratore della zona, proprietario del Tanit, che non gradirebbe nel suo locale la presenza di; perciò, l'intera famiglia è stataall'entrata.Ecco le parole con cuisi è sfogata coi suoi seguaci subito dopo l'accaduto: Ma è una vergogna che in unnon accettino i. La Sardegna si lamenta per il poco turismo, e tu mandi indietro una famiglia? La ragazza ha detto: “il proprietaro del Tanit non vuole”. Questo uomo non si merita di avere più persone a cena. Non andate in ...

novasocialnews : Sabrina Ghio si sfoga sui social: “Cacciata dal ristorante che non accetta bambini” #novasocialnews #nonstopnews… - SantoDario : RT @MediasetTgcom24: Sabrina Ghio furibonda: 'Cacciata dal ristorante con la mia bambina' #sabrinaghio - MediasetTgcom24 : Sabrina Ghio furibonda: 'Cacciata dal ristorante con la mia bambina' #sabrinaghio -