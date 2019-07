Russia | Donbass e Savoini | per capire il sovranismo | iniziate da quest’uomo

Fonte : wired

(Di lunedì 29 luglio 2019) Orazio Maria Gnerre (foto via Repubblica) Nei giorni dello scandalo Salvini-, Repubblica ha dato la notizia di “relazioni” tra Gianluca, presidente dell’associazione Lombardia-direttamente coinvolto in questogate all’italiana, e “il rossobruno” Orazio Maria Gnerre.è stato intercettato mentre proponeva a Gnerre di fermarsi a cena con lui e con l’ideologo sovranista russo Aleksandr Dugin ai margini di una sua conferenza a Milano, organizzata proprio dall’associazione Lombardia-. Il nome di Gnerre – i cui contatti convengono tirati fuori da Repubblica per evidenziare le frequentazioni equivoche di un uomo molto vicino a Salvini – ai più potrebbe non dire nulla. Si tratta però di un personaggio significativo: è uno dei primi e più rilevanti esponenti in Italia di quella corrente di pensiero comunemente detta rossobruna, che ritiene che le ...

