Rottamazione-ter | il 31 luglio doppia scadenza per la sanatoria

Rottamazione ter - prima rata in scadenza : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – Ultima chiamata per pagare la prima rata della ‘Rottamazione-ter’ delle cartelle. Non manca che una manciata giorni alla scadenza, fissata per il 31 luglio, che interessa circa 1,2 milioni di contribuenti che entro lo scorso 30 aprile hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal decreto legge 119 del 2018 (disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) e ai quali ...

Rottamazione ter e saldo e stralcio : scadenza al 31 ottobre per la doppia domanda : L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Comunicato Stampa dell'11 luglio 2019. Nel comunicato appena pubblicato vengono fornite ai contribuenti interessati preziose indicazioni su come verificare online gli importi da pagare, quale procedura seguire per poter richiedere i bollettini di pagamento. Viene anche spiegato dettagliatamente cosa devono aspettarsi coloro che hanno scelto di aderire sia alla ...

Rottamazione ter - prima rata il 31/7 : come chiedere on line importi e bollettini : Al via il nuovo servizio web per richiedere il conto della ?Rottamazione-ter? delle cartelle. In vista della scadenza di pagamento della prima rata, fissata dalla legge al 31 luglio 2019,...

Rottamazione ter riaperta : debiti inclusi ed esclusi dalla sanatoria : Chi ancora non ha aderito alla Rottamazione ter, avrà ancora tempo fino al prossimo 31 luglio per farlo. Il decreto 34/2019 (decreto crescita) convertito nella Legge 58/2019, ha sancito la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di Rottamazione dei carichi e del saldo e stralcio delle cartelle, scaduti lo scorso 30 aprile. La riapertura riguarda solo il termine per presentare la domanda, e non anche l’ambito di applicazione dei ...

Rottamazione ter - tempo fino a 31 luglio : 20.24 Pronti i nuovi moduli per aderire alla 'Rottamazione ter' e al 'Saldo e stralcio' delle cartelle. Le domande di adesione ai due provvedimenti, che consentono ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti con il fisco in forma agevolata, si legge in una nota dell' Agenzia delle Entrate - Riscossione, dovranno essere presentate entro la nuova scadenza del 31 luglio 2019. Le domande di adesione erano 1,7 milioni al 30 aprile e potrebbero ...

Rottamazione ter 2019 - domande al 31 luglio - online il modulo : come aderire : Assieme al Saldo e stralcio 2019, a fine luglio scade anche il termine per aderire alla Rottamazione ter, la nuova tipologia di definizione agevolata introdotta dal Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019. La scadenza naturale era posta a martedì 30 aprile 2019. Un emendamento al Decreto Crescita, approvato in via definitiva il 27 giugno 2019, ha però prorogato il termine ultimo al 31 luglio 2019. Entro questa si può presentare ...

Rottamazione ter e Saldo e stralcio : riaperti fino al 31 luglio 2019 : Via libera alla riapertura dei termini per Rottamazione ter e Saldo e stralcio. La nuova scadenza fissata al 31 luglio 2019. La novità è stata introdotta nel Decreto Crescita approvato in via definitiva il 27 giugno 2019. Nuova scadenza fissata per aderire a queste due tipologie di pace fiscale quindi è il 31 luglio 2019. La riapertura della Rottamazione Ter prevede che il debitore di una cartella datata tra il 2000 e il 2017 entro il 31 luglio ...

Rottamazione cartelle ter lettere Agenzia Entrate - in arrivo le risposte : Rottamazione cartelle ter lettere Agenzia Entrate, in arrivo le risposte Rottamazione cartelle ter: la misura sta per entrare nel vivo. Infatti dopo che i contribuenti hanno inviato le domande stanno arrivando loro dall’Agenzia delle Entrate le risposte in ordine all’esito delle richieste che potrà essere positivo in caso di accoglimento o negativo in caso di mancato accoglimento. Rottamazione cartelle ter, scadenze riscontri ...

Rottamazione-ter - in arrivo un milione e mezzo di lettere ai contribuenti : Entro il 30 giugno saranno inviate un milione e 400mila lettere di risposta ai contribuenti che hanno chiesto di aderire alla Rottamazione-ter. Nella comunicazione saranno allegati anche i bollettini per il pagamento scontato delle sanzioni e degli interessi di mora. Per il saldo e stralcio le risposte arriveranno entro il 31 ottobre.Continua a leggere

Rottamazione ter - in arrivo 1 - 4 milioni di lettere con la cifra da saldare : Rottamazione ter, arrivano le lettere di risposta a chi ha chiesto di aderire al condono. Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la «Comunicazione delle somme...