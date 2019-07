Ronaldinho ancora nei guai | cosa è successo al brasiliano

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) Nuoviper l'ex Milan, ilsecondo il quotidiano "Folha de S. Paulo", si e' visto bloccare 57 proprieta' – 4 delle quali sono state pignorate – dal tribunale del Rio Grande del Sud a causa di una multa non pagata per abuso edilizio da 2,2 milioni di euro. Non è un buon momento per l'ex calciatori che è stato un grande protagonista fuori dal campo ma che adesso deve fare i conti con qualche problema extra, ilovviamente spera di risolvere in senso positivo la situazione nel minor tempo possibile.

