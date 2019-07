Roma | precipita su una banchina del Tevere | muore 19enne

Precipita 19enne francese - muore a Roma : 16.40 Un turista di 19 anni è morto dopo essere Precipitato da Lungotevere dei Tebaldi, tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini, nel pieno centro di Roma. Il giovane ha fatto un volo di 15 metri ed è finito sulla banchina sottostante del Tevere.Al momento si ipotizza un incidente, forse una bravata. Il ragazzo che si è schiantato era in compagnia di due amici. Sul posto i Carabinieri della stazione Quirinale.

Roma - 19enne francese morto dopo essere precipitato su banchina del Tevere : Un turista francese di 19 anni è morto nella notte dopo essere precipitato da LungoTevere dei Tebaldi, al centro di Roma, sulla banchina sottostante del Tevere. Sul posto i carabinieri della stazione Quirinale. Al momento si ipotizza l’incidente, forse una bravata. Il ragazzo si è schiantato al suolo dopo un volo di circa 15 metri. Era in compagnia di due amici. È tutto accaduto intorno all’1.40 della scorsa notte. Il giovane è morto sul colpo. ...

Roma - dimentica le chiavi di casa - si arrampica al balcone e precipita : Ruben morto a 31 anni sotto agli occhi del fratello : Un ragazzo di 31 anni, Ruben Iamundo, è morto a Roma dopo che domenica notte era precipitato da un'altezza di 5 metri mentre cercava di entrare a casa arrampicandosi dal balcone, dopo...

Montezemolo all'attacco : "Roma è precipitata. Tutta colpa della Raggi..." : Pina Francone Luca Cordero di Montezemolo commenta la vittoria di Milano-Cortina e critica aspramente l'operato del sindaco capitolino "La Raggi ha dimostrato in questi tre anni il suo valore...le Olimpiadi potevano essere il volano per far ripartire la nostra nazione e togliere Roma da quello che in questo triennio è diventata. Roma poteva tornare a volare, oggi è precipitata rovinosamente", Luca Cordero di Montezemolo boccia in ...

Fiano Romano - precipita ultraleggero : morto pilota 49enne : Fiano Romano, precipita ultraleggero: morto pilota 49enne L'uomo era arrivato al campo volo con il suo ultraleggero e lì ne aveva affittato un altro. Ma appena decollato, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo del velilvolo ed è precipitato sulla pista. Inutili i soccorsi del 118 Parole chiave: ...