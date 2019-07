Fonte : romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2019)dei turisti dellanella Capitalecon un 46+% di aumento della popolarità online del brand della legato al principale aeroportono di Fiumicino. Cercano shopping, lusso e alberghi esclusivi. Cercano hotel di lusso 4 5 stelle , shopping ed esperienze esclusive I turisti russi ae in Italia sono i secondi top spender, dopo i cinesi, con uno scotnrino medio di 800-1000 euro o più nel tax free shoppingla popolarità del brand, che è una delle mete più amate dai turisti russi negli ultimi anni ed in particolare nell’estate in corso 2019. La crescita della città di, legata all’aeroporto di Fiumicino, è del +46%i dati di– principale motore di ricerca russo, elaborati e presentati da Giulio Gargiullo esperto di marketing digitale fra Italia e. Le ricerche relative solo al principale scalono in ...

