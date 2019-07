Risorse naturali | oggi 29luglio è l' Earth Overshoot Day | un giorno che arriva sempre prima

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) In questo 2019 l'Day è giàto:29 luglio cade infatti la data in cui leche la Terra è in grado di produrre in un anno sono già state esaurite. Quando abbiamo da poco superato la metà di quest'anno, quindi il pianeta e i suoi abitanti hanno già consumato tutte leche il pianeta può offrire alla popolazione globale. In sostanza nel 2019 ci servirebbero ledi 1,75 pianeti per soddisfare le nostre esigenze. Nel corso degli anni l'Day, conosciuto anche come il 'del superamento', si èpiù accorciato....

lifegate : Oggi abbiamo esaurito il budget di risorse naturali che il nostro pianeta ci ha messo a disposizione per l’intero 2… - Tg3web : Domani sarà il cosiddetto 'overshoot day', ovvero il giorno in cui l'essere umano avrà già utilizzato tutte le riso… - RaiNews : #EarthOvershootDay Il 29 luglio l'uomo avrà utilizzato tutte le risorse naturali che la Terra può rigenerare nel 20… -