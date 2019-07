Ricordate i Lunapop? Solo ora Cesare Cremonini svela tutto | “Perché ci siamo sciolti”

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 29 luglio 2019) “Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi?”. Alzi la mano chi non ha mai cantato questa canzone! Semplicemente impossibile, ammettetelo: anche adesso lo avete letto cantando. Bene, piano con l’euforia perché adesso vi sentirete tutti molto “anziani”: questa canzone è di venti anni fa! Era infatti il 1999 quando iscalarono le classifiche musicali con 50 special. Un vero successo che ha accompagnato tanti di noi. Oggi, a così tanti anni di distanza,, leader di quel gruppo, ripercorre la loro storia, i loro successi e, soprat, il motivo per cui è finito. Formatosi a Bologna proprio a fine millennio, sono durati pochissimi anni: fino al 2002. A guardare bene il passato, ihanno pubblicatoun album: …Squérez?, pieno però di grandissimi successi: “Un giorno migliore”, “Qualcosa di grande”, “Resta con me”. dopo la ...

