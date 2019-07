Ricordate Bluekeep | il bug sfruttato dal virus Wannacry? È di nuovo nel mirino

Fonte : wired

(Di lunedì 29 luglio 2019) Malware (Getty Images) Dopo la bufera di, Microsoft ha rilasciato numerose patch per la vulnerabilitàper scongiurare nuovi attacchi. Il bug era così critico che c’era la preoccupazione che qualcuno potesse prima o poi scrivere un exploit in grado di violarlo nuovamente. E quel giorno è arrivato. I ricercatori di cybersecurity statunitensi di Immunity hanno sviluppato un exploit funzionante in grado di sfruttare. La violazione diconsentirebbe a worm comeo NotPetya di diffondersi attraverso la rete causando il blocco di migliaia di computer esattamente come accaduto in passato. La gravità diè talmente elevata che Microsoft non è stata l’unica a spingere, molto duramente, i suoi utenti ad applicare le patch rilasciate. Anche l’agenzia per la sicurezza nazionale (Nsa), il dipartimento per la homeland security (Dhs), il National ...

