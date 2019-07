Replica Temptation Island | la sesta puntata online dal 30 luglio su Mediaset Play

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Questa sera andrà in onda il sesto appuntamento con, uno dei programmi più seguiti dell'ultimo mese. Il percorso dei fidanzati e delle fidanzate rimaste nel villaggio delle tentazioni giungerà al termine tra poche ore. Le ultime coppie dovranno confrontarsi e decidere se abbandonare insieme il reality o meno. Per tutti i telespettatori che per un qualsiasi motivo non potessero assistere in diretta alla messa in onda, sarà possibile vedere laattraverso le piattaforme di Witty Tv e, lavisibile sue Witty Tv Nel corso delle puntate di, i telespettatori hanno potuto conoscere i rapporti tra le coppie di fidanzati che hanno preso parte a questa edizione del programma. Finalmente, verranno tirate le somme finali nellache andrà in onda questa sera alle 21:20 circa su Canale 5. Per ...

drxwdarkness : Non vedo l’ora che sia domani per la replica di Temptation Island e per rivedermi Javier. Sono innamorata rega - ohneheart : Questa sera a casa da sola means vedersi in replica Temptation Island mentre mangio un'insalata - infoitcultura : Replica Temptation Island 2019 dove vedere in replica le puntate del programma? -