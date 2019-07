Real Madrid | l’agente di Bale torna all’attacco | “Gareth vuole rimanere | ma Zidane non lo

Fonte : sportfair

(Di lunedì 29 luglio 2019) L’agente del gallese èto all’assalto di, lanciandogli l’ennesima frecciatina di quest’ultimo periodo Il rapporto traè ormai completamente ossidato, ma l’agente del gallese non fa nulla per migliorarlo, anzi. Jonathan Barnett infatti èto ad attaccare duramente l’allenatore francese, accusandolo di avere ormai messo da parte il proprio assistito. AFP/LaPresse Intervistato dal ‘Le Journal du Dimanche’, il procuratore ha ammesso: “il rapporto con? Non c’è mai stato, a lui Gareth non piace – le parole dell’agente dial ‘Le Journal du Dimanche’ – Non c’è relazione tra loro, non c’è mai stata. Gareth, ma non sono sicuro che il signorlo voglia, anche se Gareth ha un ottimo contratto fino al 2022. Secondo me è uno dei tre ...

