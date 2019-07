Radio Bruno Estate 2019 | Modena Scaletta cantanti | da Lp a Baby K

Svelati gli ospiti di Radio Bruno Estate a Modena con Nek - Francesco Renga e tanti altri : Sono ufficiali gli ospiti di Radio Bruno Estate a Modena il 29 luglio, quelli annunciati per il grande ritorno in Emilia-Romagna dopo la tappa di Cremona che si è tenuta il 22 luglio scorso. Si inizia immediatamente da Nek, che in queste settimane si sta preparando alla partenza del tour di supporto a Il Mio Gioco Preferito che partirà con la prima data all'Arena di Verona e da Francesco Renga, al quale toccherà la stessa sorte con il tour ...

Svelati gli ospiti di Radio Bruno Estate a Cremona il 22 luglio da Irama a Giusy Ferreri : Sono ufficiali gli ospiti di Radio Bruno Estate a Cremona il 22 luglio. Come di consueto, non mancherà la musica del momento con alcuni degli artisti più in voga, a a cominciare da Irama che salirà sul palco con Arrogante. Oltre a Irama, torneranno sul palco anche Emis Killa, che invece è appena tornato sul mercato con il repack di Supereroe, ultimo disco di inediti che ha portato anche sul palco del tour di supporto all'album avviato nel ...

Tutti gli ospiti di Radio Bruno Estate a Mantova - da Benji e Fede a The Kolors : Sono ufficiali gli ospiti di Radio Bruno Estate a Mantova. Gli artisti che si alterneranno sul palco di Piazza Sordello sono quindi certi, tra vecchie conoscenze e nuove leve in grado di portare la musica dell'Estate sul palco allestito in occasione dell'evento. Attesi a Mantova anche i The Kolors, nel pieno del successo per Pensare Male in duetto con Elodie, ma anche il giovane Alberto Urso, reduce dalla vittoria ad Amici di Maria De ...