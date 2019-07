QUESTA SETTIMANA a UNA VITA | le anticipazioni fino al 3 agosto

Fonte : tvsoap

(Di lunedì 29 luglio 2019) Cosa vedremo a Unanelle puntate in ondasu Canale 5? Eccovi il riepilogo delleal 32019, ricordandovi che sabato potrete assistere al puntatone di due ore in prime time su Rete 4. Dopo aver tranquillizzato Samuel, assicurandogli di voler portare avanti il piano prestabilito, Blanca si fa accompagnare al cimitero da Ursula. Leonor scopre che l’uomo con cui è in contatto Pena è un pericoloso assassino. Rosina per poco non sorprende i domestici durante una delle loro riunioni segrete in casa Palacio. La festa della Deliciosa è un successo, i pasticcieri approfittano della grande affluenza per rivelare a tutti che sono, in realtà, fratello e sorella. Blanca viene fermata appena prima che ferisca Ursula. Rosina viene a sapere che Jacinto vende delle erbe che fa crescere nel suo giardino e si infuria. Una: tutte le nostre news anche ...

