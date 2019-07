Posticipato il concerto di Calcutta al Festival di Majano | nuova data e rimborso dei

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 29 luglio 2019) Ildialdiè stato riprogrammato. Inizialmente in programma per sabato 26 luglio, il live verrà recuperato domenica 4 agosto. I biglietti acquistati restano validi per il nuovo appuntamento, chi volesse potrà invece chiedere ildei titoli acquistati secondo le modalità indicate.A causa di una bomba d'acqua che si è abbattuta su, impedendo lo svolgimento in sicurezza dell'evento, ildella star indie aldiè stato riprogrammato. L'organizzazione rende noto che il violento nubifragio ha inoltre colpito e reso impraticabile il palco e inusabili le apparecchiature video e gli impianti audio e luci.Per questo motivo ilè statodi qualche giorno e verrà recuperato domenica 4 agosto, una settimana dopo la prima.I biglietti acquistati per l'evento del 26 luglio rimangono validi per ...

