Possibile flirt tra Di Benedetto e Damante | i due avvistati insieme a Ibiza RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Paola Die Andreasono stati paparazzatinelle scorse ore a. La Diha concluso da poco la sua relazione sentimentale con Federico Rossi. Nelle ultime settimane, sul web, si è parlato di un presunto tradimento di quest'ultimo con la cantante Emma Muscat. I due sono stati infattie non hanno, per ora, mai smentito la voce di un presunto. D'altro lato, l'ex di Francesco Monte ha scritto su Instagram che il cantante, del duo Benji e Fede, le ha mancato di rispetto e che la storia poteva dunque terminare, non specificando però cosa fosse successo. Intanto, in queste ultime ore, la ragazza e l'ex della De Lellis sono statimentre si divertivano in quel die qualcuno ha ipotizzato che tra i due ci possa essere del tenero....

DM74576504 : Che poi con Er¡ca a Milano se Gaetan0 non avesse avuto questo nuovo flirt certe fan sarebbero collassate per il possibile incontro. ?? #gf16 - bubu8218 : RT @segaiolo_xl: Sono un po' stufo. Possibile non ci siano a Milano ragazzi con bel fisico che amino segarsi, soft, flirt e dormire assieme… -