Porto Cesareo | turista 18enne disperso in mare | padre e fratello salvati dai bagnini

Porto Cesareo - si tuffano tra le onde : 19enne disperso - il padre e il fratellino in salvo : Un ragazzo di diciannove anni risulta disperso in mare a Porto Cesareo. Il giovane, un ragazzo umbro, si era tuffato nel pomeriggio di domenica in località Scalo di Furno insieme al padre e al fratellino, ma mentre i due sono riusciti a tornare a riva di lui si sono perse le tracce. Riprese all’alba le ricerche.Continua a leggere

Porto Cesareo - l'acqua del mare diviene improvvisamente marrone : controlli dell'Arpa : Un episodio abbastanza singolare si è verificato nella mattinata di ieri a Porto Cesareo, nota meta turistica salentina in provincia di Lecce, situata sulla costa ionica. Qui infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, l'acqua del mare sarebbe diventata improvvisamente marrone, con una colorazione tendente al giallo. Molti bagnanti, che in quei momenti affollavano i lidi della zona si sono preoccupati e immediatamente hanno allertato la ...

Porto Cesareo - rimasero feriti nell'esplosione di una villetta : morti zio e nipote : Alla fine Franco Fanizza e Massimo Fanizzi, rispettivamente di 62 e 43 anni, zio il primo e nipote il secondo, non c'è l'hanno fatta. I due parenti sono spirati ieri mattina presso l'ospedale "Antonio Perrino" di Brindisi, dove erano ricoverati presso il Centro Grandi Ustionati in gravissime condizioni, dopo che un'esplosione, il 21 giugno scorso, aveva semidistrutto una villetta al mare situata a Porto Cesareo, nel leccese, la quale sarebbe ...

Porto Cesareo - 20enne trovato morto : potrebbe essere stato ucciso - s'indaga : Stanno proseguendo serrate le indagini dei carabinieri della compagnia di Campi Salentina, nel leccese, riguardo a quanto successo stamattina in un maneggio di Porto Cesareo, nota località turistica della costa ionica salentina, dove un ragazzo di 20 anni è stato trovato senza vita. La vittima presentava una ferita alla tempia provocata da un'arma da fuoco, ovvero un fucile. In un primo momento si è ipotizzato che l'uomo avrebbe compiuto un ...

