Porsche On Board a Gizzeria | sull’onda del mito

Kitesurf - Porsche On Board arriva in Calabria : Gizzeria torna patria del Kitesurf dal 24 al 28 luglio con la seconda tappa del Trofeo Porsche On Board, dedicata da Porsche Italia agli amanti degli sport sull’acqua legati alla tavola come Kitesurf, Hydrofoil, Windsurf, Surf e Sup. A colorare la spiaggia di Hang Loose Beach, il parco sportivo balneare di Gizzeria Lido, nel Catanzarese, saranno il centinaio di tavole degli atleti in arrivo da tutto il mondo per sfidare le onde di uno dei siti ...