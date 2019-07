Fonte : romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2019)torna innella suacon la band per un evento a ingresso gratuito. Lo spettacolo, rinnovato nel sound e nella scaletta, prevede brani scelti tra le ultime hit, i grandi classici e brani rap cult dagli esordi. Protagonisti in studio come dalsono il pianoforte e le chitarre acustiche, unite a quegli elementi musicali urban da cuiproviene, in un mix di melodia e rap che ha attraversato tutta la stesura dell’ultimo disco. In scaletta il nuovo singolo Ma La Vita, con le sue profonde riflessioni personali, la poesia di “Interno 7”, il ricordo di Primo Brown dei Cor Veleno in “Un estate ed è finito” e “Di Noi”. Neldel musicistano tutte le tracce del nuovo lavoro, ma, anche il meglio di vent’anni di successi tra rap, rock e cantautorato. Le più recenti canzoni come “Domani è un altro giorno”, ...

romadailynews : Piotta dal vivo a Roma, giovedì 1 agosto il concerto al Sessantotto Village: Piotta torna… - RedazioneLaNews : #Roma Piotta dal vivo al Sessantotto Village - Notiziedi_it : Piotta dal vivo al Sessantotto Village -