Phil Spencer | successo non significa eliminare Sony e Nintendo

Phil Spencer : "con le esclusive Xbox One si poteva fare di più" : Phil Spencer, il boss della divisione Xbox di Microsoft, è tornato a parlare delle line-up di titoli esclusivi per Xbox One, ammettendo che da questo punto di vista negli ultimi anni si sarebbe dovuto fare di più."Credo sia tutto nella forza dei contenuti, lo vedo ogni giorno. Poche persone accendono la loro Xbox per fissare la dashboard. Le persone accendono la loro console per giocare e penso che aver una line-up first party forte significhi ...

Phil Spencer spiega che per creare esclusive di qualità - agli studi serve del tempo : Per tutto il suo ciclo vitale, la maggior critica rivolta verso Xbox One è stata la mancanza di esclusive di peso (se non si contano quelle storiche). Durante una recente intervista il boss di Xbox Phil Spencer ha però affermato che per creare titoli di qualità, gli studi first party necessitano di parecchio tempo.Come riporta Dualshockers, eccole dichiarazioni di Spencer:"Sento di poter dare agli sviluppatori tutto il tempo che necessitano per ...

Xbox : per Phil Spencer la qualità dei titoli first party è molto importante : Phil Spencer, il capo della divisione Xbox, in una recente intervista con Kotaku ha discusso dell'importanza della qualità dei titoli first party e di come Microsoft abbia avuto delle difficoltà da questo punto di vista durante l'attuale generazione. "Credo che la qualità dei titoli first party sia molto importante. In passato abbiamo raggiunto un punto in cui il numero di giochi e studi che avevamo effettivamente e su cui stavamo investendo ci ...

Phil Spencer conferma lo sviluppo di Fable 4? : Recentemente Kotaku ha avuto modo di intervistare Phil Spencer, il quale nella sua recente dichiarazione ha parlato di Fable 4, remake o reboot che dir si voglia, confermando quasi la sua esistenza. Fable 4 confermato da Phil Spencer? Per ora l’esistenza di un Fable 4, Fable reboot o Fable remake è incerta, in quanto non è ancora stato ufficialmente annunciato. Sono numerosi i rumors che circolano sulla rete da anni, ...

Phil Spencer al lavoro per far sì che Xbox Live diventi un ambiente inclusivo per tutti i giocatori : Durante un'intervista di Kotaku, Phil Spencer ha parlato di Xbox Live e di come viene visto dalla società.Spencer ha dichiarato che Xbox Live non è una piattaforma in cui chiunque può parlare liberamente. "Non è un posto in cui chiunque può venire a dire qualsiasi cosa. Stiamo lavorando per rendere Xbox Live un posto sicuro, dove le persone siano tutelate da comportamenti tossici e vorrei che tutti capiscano le nostre motivazioni".Per Spencer la ...

Phil Spencer spera che con xCloud più giochi possano raggiungere l'Africa e l'India : Poiché il gaming è diventato ancora più mainstream e irrompe in vari aspetti sociali della vita, spesso può essere facile dimenticare che ci sono ancora enormi sezioni del mondo in cui le console tradizionali non hanno quasi nessuna presenza reale. Alcuni degli esempi chiave sarebbero l'Africa e l'India. Nonostante siano alcune delle aree più popolate del pianeta, le console tradizionali non hanno quasi nessuna quota di mercato. Ecco dove ...

Phil Spencer parla del prezzo di Project Scarlett e di un design nuovo e interessante : A meno di sorprese manca più di un anno al debutto della prossima generazione di console con Project Scarlett confermata per il periodo festivo di fine 2020 e PS5 che molto probabilmente uscirà all'incirca nello stessa finestra di lancio.Project Scarlett è stata brevemente protagonista durante la conferenza E3 2019 di Microsoft e ovviamente la curiosità nei confronti della console è alle stelle. I dettagli per il momento latitano ma come ...

Phil Spencer : Non è importante se comprerete Xbox Scarlett oppure no : Durante la conferenza E3 2019 di Microsoft, Phil Spencer ha parlato della Xbox Scarlett, accennando alcune caratteristiche hardware e svelando il periodo di uscita fissato per la fine del 2020, in concomitanza con l’arrivo di Halo Infinite. In una recente dichiarazione Phil Spencer ha affermato che non è importante se un videogiocatore acquisterà oppure no la nuova console. Xbox Scarlett: L’acquisto non è ...

Phil Spencer guarda a Netflix come a un modello per far crescere la famiglia Xbox : Dopo l'annuncio dell'acquisizione di Double Fine Productions (software house capitanata dall'iconico Tim Schafer) e le rivelazioni riguardanti il desiderio di acquisire uno studio giapponese, sembra evidente che la voglia di crescere ulteriormente l'offerta first-party dell'universo Xbox sia decisamente molto forte.Phil Spencer non si ferma e vuole far si che ciò che è accaduto durante l'attuale generazione, con Xbox One decisamente indietro a ...

Per Phil Spencer avrebbe senso un bundle composto da xCloud e Game Pass : Durante l'E3 2019, Microsoft ha svelato Project xCloud, piattaforma pensata per il gaming in streaming che dovrebbe essere disponibile il prossimo ottobre. Durante una recente intervista, il boss della divisione Xbox Phil Spencer ha dichiarato che il prezzo del servizio sarà svelato qualche tempo prima dal lancio e che un ipotetico bundle xCloud e Game Pass avrebbe parecchio senso.Ecco le sue parole, riportate da Windows Central:"Se pensate ad ...

Xbox Game Pass su Nintendo Switch? Phil Spencer non esclude la cosa : Qualche tempo fa si sono diffuse alcune voci riguardo l'arrivo di Xbox Game Pass su Nintendo Switch, come ben sapete la cosa non è poi mai stata ufficializzata, tuttavia questo non esclude che in futuro possa accadere una cosa del genere.Come riporta Nintendo Everything, il boss della divisione Xbox Phil Spencer ha dichiarato (durante una recente intervista) che per quanto apprezzi la console ibrida Nintendo, al momento la compagnia si sta ...

Lo stesso Phil Spencer non ha ancora idea del nome della prossima Xbox : In una speciale intervista avvenuta dopo la fine della conferenza E3 di Microsoft, il boss della divisione Xbox Phil Spencer ha affermato di non conoscere ancora il nome che avrà la prossima Xbox (Project Scarlett per intenderci).Come riporta Videogamer, Spencer ha solo confermato che Scarlett è il nome in codice utilizzato al momento per indicare la nuova console:"Mi chiedete quale sia il nome della prossima Xbox giusto? Onestamente non lo so ...

Il boss di Xbox Phil Spencer afferma che senza Sony l'E3 non è lo stesso : Come ormai sappiamo tutti, Sony, assieme ad altre società tra cui Activision, non hanno presenziato all'E3. Ed il boss di Xbox One, Phil Spencer ha svelato che senza Sony, l'evento che si tiene a Los Angeles non è più lo stesso.Come riporta Gamespot, Spencer ha parlato di come l'E3 sia importante per quanto riguarda l'industria videoludica dichiarando che la mancanza di Sony, Activision ed altre società avrebbero in qualche modo "rovinato" ...